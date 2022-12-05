Количество камер увеличится в 1,5 раза (известно где)

Это обойдется в 1 млрд рублей — ежемесячно будет появляться по 50 новых камер.

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Власти Подмосковья пересмотрели соглашение с оператором системы фотовидеофиксации «МВС Груп». Количество камер на дорогах региона увеличится с 1257 до 1837 штук.

Хорошая новость — также будет создана новая цифровая система увеличения пропускной способности дорог.

Подмосковный минтранс сотрудничает с «МВС Груп» с 2016 года. Компания вложила в дорожные камеры 4,94 млрд рублей и получает с каждого оплаченного штрафа 233 рублей. В 2020–2021 годах в Московской области оплачено около 50 млн штрафов с камер, а значит доход компании составил около 10 млрд рублей.

Количество камер в 2023 году будет увеличено в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Расчет количества камер соответствует потребности области в закрытии аварийно опасных участков и снижении аварийности, — цитирует „Коммерсантъ“ заявление минтранса. — „МВС Груп“ также внедрит, используя собственные средства (около 1 млрд руб.), новую систему управления региональным транспортным комплексом, которая свяжет все существующие подсистемы (управление светофорами, контроль за передвижением автобусов, троллейбусов, коммунальной техники и т. д.), повысит пропускную способность дорог и общий уровень цифровизации отрасли».

Как напомнил эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман, Московская область в 2020 году была лидером по количеству штрафов с камер. В 2021 году первенство ушло Москве, но в 2023 году, за счет роста количества камер, Подмосковье может снова стать лидером.

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