У вас кроссовер? Вам могут спустить шины (и вот почему) — журнал За рулем

У вас кроссовер? Вам могут спустить шины (и вот почему)

Экоактивисты начали спускать шины автомобилей по всему миру.

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Борьба за экологию в некоторых случаях принимает все более и более уродливые формы. С картин экоактивисты вдруг переключились на шины кроссоверов.

Движение «Шиногасители» не имеет лидера, тем не менее эти люди смогли организоваться для мелкой пакости — сдуть шины тысяч внедорожников в рамках глобальной кампании, целью которой заявлено «сделать невозможным владение внедорожником (кроссовером)».

Согласно информации с официального сайта движения, с марта 2022 года они спустили шины более чем 10 000 внедорожников и кроссоверов. Крупнейшая акция прошла в ночь с 28 на 29 ноября. В ходе нее хулиганы сдули шины 900 автомобилей в 19 городах 8 разных стран (Нью-Йорк, Цюрих, Амстердам…). В своем заявлении «защитники» экологии пообещали, что это лишь первая массовая акция из множества предстоящих.

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Узнать, что шины вашей машины спустил именно экоактивист, можно по листовке, подсунутой под дворник (и мусору под колпачком спущенного колеса). В ней дается нестройное объяснение вандализму: так они хотят обезопасить и самого владельца автомобиля, катающегося на таком неэкологичном транспортном средстве.

Также активисты требуют запретить внедорожники и кроссоверы в городах, обложить их налогами, а деньги потратить на развитие общественного транспорта.

При этом активисты сами не знают, с чем борются: на их сайте есть памятка, как отличить внедорожники и кроссоверы от других машин. Оказывается, это такой автомобиль, который «намного больше обычных автомобилей, возвышается над ними и занимает очень много места». Чтобы уж активист, чувствующий огромную ответственность за экологию, ничего не перепутал, тут же выложены фотографии Land Rover Discovery, Volvo XC90, Jeep Compass, Nissan Juke (!), Qashqai, X-Trail и Toyota RAV4. Далее идет раздел «Как спустить воздух из шины внедорожника» с подробными инструкциями (объясняется даже, в какую сторону скручивать колпачок).

Вы удивитесь, но эти люди спускают колеса и электрокроссоверов, так как уверены, что такой кузов небезопасен для пешеходов и других участников дорожного движения.

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«Мы хотим показать, что любой может принять участие в борьбе с изменением климата, чтобы положить конец доминированию больших автомобилей в городах мира. Наше движение будет продолжать расти — как только идея появится, ее нельзя будет остановить. Правительства и политики не смогли защитить нас от этих огромных ненужных транспортных средств. Внедорожники — это климатическая катастрофа, они загрязняют воздух и опасны для других участников дорожного движения. Их ненавидят все, кроме тех, кто на них ездит. Вежливые просьбы о принятии мер по борьбе с изменением климата и о более безопасных улицах не увенчались успехом. Пришло время действовать», — сотрясает воздух некая Марион Уокер, представитель Tire Extinguishers.

Эти «детские забавы» могут дойти и до нашей страны, поэтому проверяйте шины своих автомобилей перед поездками, пока прогреваете мотор и очищаете кузов от снега.

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Фото: Denny Müller / Unsplash

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