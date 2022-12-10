У вас кроссовер? Вам могут спустить шины (и вот почему)

Экоактивисты начали спускать шины автомобилей по всему миру.

Борьба за экологию в некоторых случаях принимает все более и более уродливые формы. С картин экоактивисты вдруг переключились на шины кроссоверов.

Движение «Шиногасители» не имеет лидера, тем не менее эти люди смогли организоваться для мелкой пакости — сдуть шины тысяч внедорожников в рамках глобальной кампании, целью которой заявлено «сделать невозможным владение внедорожником (кроссовером)».

Согласно информации с официального сайта движения, с марта 2022 года они спустили шины более чем 10 000 внедорожников и кроссоверов. Крупнейшая акция прошла в ночь с 28 на 29 ноября. В ходе нее хулиганы сдули шины 900 автомобилей в 19 городах 8 разных стран (Нью-Йорк, Цюрих, Амстердам…). В своем заявлении «защитники» экологии пообещали, что это лишь первая массовая акция из множества предстоящих.

Узнать, что шины вашей машины спустил именно экоактивист, можно по листовке, подсунутой под дворник (и мусору под колпачком спущенного колеса). В ней дается нестройное объяснение вандализму: так они хотят обезопасить и самого владельца автомобиля, катающегося на таком неэкологичном транспортном средстве.

Также активисты требуют запретить внедорожники и кроссоверы в городах, обложить их налогами, а деньги потратить на развитие общественного транспорта.

При этом активисты сами не знают, с чем борются: на их сайте есть памятка, как отличить внедорожники и кроссоверы от других машин. Оказывается, это такой автомобиль, который «намного больше обычных автомобилей, возвышается над ними и занимает очень много места». Чтобы уж активист, чувствующий огромную ответственность за экологию, ничего не перепутал, тут же выложены фотографии Land Rover Discovery, Volvo XC90, Jeep Compass, Nissan Juke (!), Qashqai, X-Trail и Toyota RAV4. Далее идет раздел «Как спустить воздух из шины внедорожника» с подробными инструкциями (объясняется даже, в какую сторону скручивать колпачок).

Вы удивитесь, но эти люди спускают колеса и электрокроссоверов, так как уверены, что такой кузов небезопасен для пешеходов и других участников дорожного движения.

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«Мы хотим показать, что любой может принять участие в борьбе с изменением климата, чтобы положить конец доминированию больших автомобилей в городах мира. Наше движение будет продолжать расти — как только идея появится, ее нельзя будет остановить. Правительства и политики не смогли защитить нас от этих огромных ненужных транспортных средств. Внедорожники — это климатическая катастрофа, они загрязняют воздух и опасны для других участников дорожного движения. Их ненавидят все, кроме тех, кто на них ездит. Вежливые просьбы о принятии мер по борьбе с изменением климата и о более безопасных улицах не увенчались успехом. Пришло время действовать», — сотрясает воздух некая Марион Уокер, представитель Tire Extinguishers.

Эти «детские забавы» могут дойти и до нашей страны, поэтому проверяйте шины своих автомобилей перед поездками, пока прогреваете мотор и очищаете кузов от снега.

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Фото: Denny Müller / Unsplash