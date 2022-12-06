Зачем Lexus разрабатывает механическую коробку

Компания намерена устанавливать ее на автомобили, а водители смогут сами менять передаточные числа.

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То есть, это «не просто проектная концепция», заявляет главный инженер Lexus.

Патентные заявки говорят о том, что Toyota работает над механической коробкой передач для электромобилей. Чаще патенты не используются, но не в этот раз. Подразделение Lexus серьезно работает над коробкой, вкладывая в нее много времени и средств.

Управление этой коробкой будет аналогично управлению всем нам знакомой механикой: рычаг переключения передач, педаль сцепления и тахометр. Хотя «педаль сцепления» — условное название, так как педаль эта не связана со сцеплением. Самого сцепления тоже нет, как и шестерен или синхронизаторов. Все моделируется с помощью программного обеспечения.

Такаси Ватанабэ, главный инженер Lexus Electrified, описал агрегат как «смоделированная карта привода с педалью и переключателем передач, воспроизводящая ощущения от езды с механической коробки передач». Ощущения настолько реалистичны, что автомобиль может даже «заглохнуть» или покатиться назад при старте в гору.

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А поскольку система управляется программно, водитель может выбрать предпочитаемые передаточные числа.

«Это не просто дизайнерская концепция. Она должна стать реальностью», — говорит Такаси Ватанабэ.

Интересно, что Ватанабэ рассказывал о новой технологии, стоя возле концепта Lexus Electrified Sport — автомобилем, который, по слухам, должен стать электрическим преемником Lexus LFA.

Количество камер увеличится в 1,5 раза — это обойдется в 1 млрд рублей, и ежемесячно будет появляться по 50 новых камер.

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Фото: Paul Esch-Laurent / Unsplash