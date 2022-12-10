В чем эта машина собирается быть особенной? Кажется, только названием и ценой.

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Apple продолжает разрабатывать собственный автомобиль. Но не спешите снимать со счетов накопления, вспарывать матрасы с заначками и разбивать свои копилки — появится этот чудомобиль не раньше 2026 года (сроки отодвинули уже на год). Так что тень яблочного автомобиля еще далека.

Тем не менее уже известны некоторые подробности об автомобиле. Он получит усовершенствованную систему помощи водителю, способную управлять машиной на шоссе. Лидарные и радарные датчики будут следить за дорогой и передавать информацию на процессор, который сегодня известен под кодовым названием Denali. Говорят, что он не уступает по мощности четырехядерным процессорам компании самого высокого класса.

В остальном управление Apple Car будет классическим — с помощью рулевого колеса и педалей, что уже хорошо. На этом всё.

Идею собственного автомобиля Apple вынашивает уже лет десять. В 2016 году компания вдруг отказалась от планов по его созданию, затем возобновила работы…

За последние пару лет несколько раз сообщалось о том, что якобы Apple обращалась к разным автопроизводителям с просьбой построить для них автомобиль. Переговоры с Hyundai и Nissan провалились, партнерство с Toyota, LG и Magna не состоялось.

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Потом потянулись слухи о том, что Apple купила испытательный полигон Chrysler недалеко от Феникса (штат Аризона, США). Поговаривали и о найме ветерана Lamborghini Луиджи Тараборелли, который отвечал за шасси суперкаров компании и управление, тормоза и системы помощи водителю.

И вот новые слухи — предполагаемая цена Apple Car составит до 100 000 долларов. В рублях это примерно 6,26 млн.

Кроссовер Exeed LX стал полноприводным и получил новый бензиновый двигатель — названа дата начала продаж в России.

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Фото: motor1.com