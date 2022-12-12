Водители рассказали, сколько готовы заплатить за проезд по платным трассам

53% российских автовладельцев пользуются платными трассами с разной степенью интенсивности, а 51% опрошенных полагают, что в их регионе платных дорог недостаточно.
Это показали результаты опроса, проведенного подразделением «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).
- 53% отечественных автолюбителей пользуются платными трассами, однако частота использования пока еще низкая
- 32% — несколько раз в год
- 5% — раз в месяц
- 10% — несколько раз в месяц
- 4% — несколько раз в неделю
- 2% — ежедневно.
При этом 47% водителей принципе не готовы платить деньги за дороги. В Сибири доля таких водителей достигает 76%, на Дальнем Востоке — 75%, тогда как в Москве и Московской области не пользуются платными дорогами всего 18%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 16% опрошенных.
Чаще пользуются «платками» молодые автолюбители в возрасте 18–25 лет (70% опрошенных) и мужчины (55% опрошенных), реже — водители старше 55 лет (45%) и женщины (52%).
Цена вопроса
Стоимость проезда по платным трассам — основной фактор при выборе маршрута. 82% респондентов не готовы тратить за разовый проезд более 500 рублей (даже в Московском регионе, где эта доля самая низкая, за этот наиболее приемлемый ценовой диапазон проголосовали 77%).
Еще 13% опрошенных могут раскошелиться максимум на 1 тыс. рублей; 2% готовы заплатить до 2 тыс. рублей, 1% — до 5 тыс. рублей.
2% автовладельцев за комфорт в поездке могут заплатить любую сумму: более щедрыми оказались женщины, чем мужчины (3% против 1%).
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Опрос проводили с 26 ноября по 1 декабря среди 1520 автовладельцев в возрасте 18–65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.
- Проезд по МСД станет платным, но не для всех.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Фото: Depositphotos