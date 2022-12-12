Водители рассказали, сколько готовы заплатить за проезд по платным трассам — журнал За рулем

Водители рассказали, сколько готовы заплатить за проезд по платным трассам

И далеко не все готовы ими пользоваться.

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53% российских автовладельцев пользуются платными трассами с разной степенью интенсивности, а 51% опрошенных полагают, что в их регионе платных дорог недостаточно.

Это показали результаты опроса, проведенного подразделением «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

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  • 53% отечественных автолюбителей пользуются платными трассами, однако частота использования пока еще низкая
  • 32% — несколько раз в год
  • 5% — раз в месяц
  • 10% — несколько раз в месяц
  • 4% — несколько раз в неделю
  • 2% — ежедневно.

При этом 47% водителей принципе не готовы платить деньги за дороги. В Сибири доля таких водителей достигает 76%, на Дальнем Востоке — 75%, тогда как в Москве и Московской области не пользуются платными дорогами всего 18%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 16% опрошенных.

Чаще пользуются «платками» молодые автолюбители в возрасте 18–25 лет (70% опрошенных) и мужчины (55% опрошенных), реже — водители старше 55 лет (45%) и женщины (52%).

Цена вопроса

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Стоимость проезда по платным трассам — основной фактор при выборе маршрута. 82% респондентов не готовы тратить за разовый проезд более 500 рублей (даже в Московском регионе, где эта доля самая низкая, за этот наиболее приемлемый ценовой диапазон проголосовали 77%).

Еще 13% опрошенных могут раскошелиться максимум на 1 тыс. рублей; 2% готовы заплатить до 2 тыс. рублей, 1% — до 5 тыс. рублей.

2% автовладельцев за комфорт в поездке могут заплатить любую сумму: более щедрыми оказались женщины, чем мужчины (3% против 1%).

***

Опрос проводили с 26 ноября по 1 декабря среди 1520 автовладельцев в возрасте 18–65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.

Фото: Depositphotos

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