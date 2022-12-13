«Морской» кроссовер Voyah Free: уже в России

Его можно заказать у официальных дилеров марки в 7 городах.

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Voyah — премиальный суббренд китайской госкорпорации DongFeng Motor (DFM). В России его представляет импортер марки компания «Моторинвест». Сегодня официально объявлено о старте предзаказов на первый автомобиль бренда — кроссовер Free.

Voyah Free EV приводят в движение два электродвигателя, расположенные на передней и задней осях. Их суммарная пиковая мощность — 488 л.с. До 100 км/ч электрокар разгоняется за 4,7 секунды, достигая максимальной скорости 200 км/ч. Запас хода на одной зарядке составляет 500 км.

Время заряда батареи зависит от типа зарядного устройства, температуры окружающей среды, состояния батареи и других внешних факторов.

Так, время заряда постоянным током через разъем CCS, мощностью в 120 кВт, от 20% до 80% заряда составит 30 минут. Время заряда переменным током через разъём Type-2, мощностью в 11 кВт — 9,5 часов.

Система рекуперации преобразует энергию движения накатом и торможения в электрическую и пополняет заряд батареи. Предусмотрено 3 режима работы системы.

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Дизайн Voyah Free разработан международной командой Voyah Design Team. Источником вдохновения создателей стали плавные линии морских волн. В облике кроссовера можно уловить черты роскошных яхт, а логотип бренда напоминает парящую птицу.

В задней части корпуса изящная крыша волной ниспадает на мощную корму электромобиля, разделенную светодиодной линией задних фонарей с динамическими указателями поворота.

Дополняют образ 20-дюймовые легкосплавные диски, оформленные в стилистике турбин.

На передней панели салона располагается мультимедийный «парящий» экран с функцией подъема на 30 мм. При включении электромобиля он поднимается, открывая доступ к трем мониторам диагональю 12,3 дюйма каждый, на которые выводится вся необходимая информация. Мультифункциональный руль отделан натуральной кожей.

Предзаказ электромобиля уже можно оформить в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Симферополе, Ростове-на-Дону, Сочи, Ижевске.

Цены на новинку пока неизвестны, их обещают сообщить до конца декабря 2022 года.

Импортер марки — компания «Моторинвест» недавно начала продажи электрокаров Evolute.

«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Фото: Моторинвест