«Морской» кроссовер Voyah Free: уже в России

Voyah — премиальный суббренд китайской госкорпорации DongFeng Motor (DFM). В России его представляет импортер марки компания «Моторинвест». Сегодня официально объявлено о старте предзаказов на первый автомобиль бренда — кроссовер Free.
Voyah Free EV приводят в движение два электродвигателя, расположенные на передней и задней осях. Их суммарная пиковая мощность — 488 л.с. До 100 км/ч электрокар разгоняется за 4,7 секунды, достигая максимальной скорости 200 км/ч. Запас хода на одной зарядке составляет 500 км.
Время заряда батареи зависит от типа зарядного устройства, температуры окружающей среды, состояния батареи и других внешних факторов.
Так, время заряда постоянным током через разъем CCS, мощностью в 120 кВт, от 20% до 80% заряда составит 30 минут. Время заряда переменным током через разъём Type-2, мощностью в 11 кВт — 9,5 часов.
Система рекуперации преобразует энергию движения накатом и торможения в электрическую и пополняет заряд батареи. Предусмотрено 3 режима работы системы.
Дизайн Voyah Free разработан международной командой Voyah Design Team. Источником вдохновения создателей стали плавные линии морских волн. В облике кроссовера можно уловить черты роскошных яхт, а логотип бренда напоминает парящую птицу.
В задней части корпуса изящная крыша волной ниспадает на мощную корму электромобиля, разделенную светодиодной линией задних фонарей с динамическими указателями поворота.
Дополняют образ 20-дюймовые легкосплавные диски, оформленные в стилистике турбин.
На передней панели салона располагается мультимедийный «парящий» экран с функцией подъема на 30 мм. При включении электромобиля он поднимается, открывая доступ к трем мониторам диагональю 12,3 дюйма каждый, на которые выводится вся необходимая информация. Мультифункциональный руль отделан натуральной кожей.
Предзаказ электромобиля уже можно оформить в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Симферополе, Ростове-на-Дону, Сочи, Ижевске.
Цены на новинку пока неизвестны, их обещают сообщить до конца декабря 2022 года.
- Импортер марки — компания «Моторинвест» недавно начала продажи электрокаров Evolute.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Фото: Моторинвест
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.