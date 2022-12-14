Автомобилями Evolute теперь можно управлять со смартфона — журнал За рулем

Автомобилями Evolute теперь можно управлять со смартфона

Активировать ряд полезных функций автовладельцы могут через мобильное приложение.

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Совсем недавно (в октябре) стартовали продажи российского электромобиля Evolute от «Моторинвеста», а уже появились новации для их владельцев.

Речь о мобильном приложении, разработанном специально для российских пользователей, которое позволяет управлять электромобилем удаленно.

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Автомобилями Evolute теперь можно управлять со смартфона

С помощью смартфона можно мониторить основные технические и сервисные параметры электромобиля: удаленно контролировать уровень заряда и остаточный пробег, состояние дверей, фар, температуру салона и аккумулятора.

Автомобилями Evolute теперь можно управлять со смартфона

Одной из полезных опций для владельцев является возможность получать информацию об уровне деградации батареи прямо в фирменном приложении. Для увеличения срока службы электромобиля рекомендуется поддерживать уровень заряда в диапазоне 20–80%.

Каждый электрокар Evolute оснащен функцией дистанционного доступа, которая разрешит в том числе и членам семьи пользоваться автомобилем.

Автомобилями Evolute теперь можно управлять со смартфона

С помощью приложения владелец также может:

  • составлять маршрут до нужной зарядной станции
  • оплачивать услугу зарядки онлайн
  • удаленно контролировать заряд батареи
  • проверять местонахождение своего электромобиля
  • дистанционно настроить климат-контроль (скоро)
  • прогреть или охладить салон для комфортной поездки (скоро).

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Для станций зарядки у Evolute будет возможность проверить статус «свободно/занято» и забронировать место. На карте станции с функцией дистанционного бронирования, клиентской поддержкой и оплатой онлайн отмечены иконкой «E».

Приложение актуально как для текущего модельного ряда Evolute i-PRO и i-JOY, так и для будущих моделей бренда. Скачать его можно в AppStore и GooglePlay.

Источник: пресс-служба Evolute и «За рулем»

Фото: Depositphotos

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Автомобилями Evolute теперь можно управлять со смартфона

Активировать ряд полезных функций автовладельцы могут через мобильное приложение.

Автомобилями Evolute теперь можно управлять со смартфона — фото 1377543Автомобилями Evolute теперь можно управлять со смартфона — фото 1377542Автомобилями Evolute теперь можно управлять со смартфона — фото 1377544Автомобилями Evolute теперь можно управлять со смартфона
Автомобилями Evolute теперь можно управлять со смартфона

Активировать ряд полезных функций автовладельцы могут через мобильное приложение.

Автомобилями Evolute теперь можно управлять со смартфона — фото 1377544Автомобилями Evolute теперь можно управлять со смартфона — фото 1377543Автомобилями Evolute теперь можно управлять со смартфона — фото 1377542Автомобилями Evolute теперь можно управлять со смартфона
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