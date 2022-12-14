Автомобилями Evolute теперь можно управлять со смартфона

Совсем недавно (в октябре) стартовали продажи российского электромобиля Evolute от «Моторинвеста», а уже появились новации для их владельцев.
Речь о мобильном приложении, разработанном специально для российских пользователей, которое позволяет управлять электромобилем удаленно.
С помощью смартфона можно мониторить основные технические и сервисные параметры электромобиля: удаленно контролировать уровень заряда и остаточный пробег, состояние дверей, фар, температуру салона и аккумулятора.
Одной из полезных опций для владельцев является возможность получать информацию об уровне деградации батареи прямо в фирменном приложении. Для увеличения срока службы электромобиля рекомендуется поддерживать уровень заряда в диапазоне 20–80%.
Каждый электрокар Evolute оснащен функцией дистанционного доступа, которая разрешит в том числе и членам семьи пользоваться автомобилем.
С помощью приложения владелец также может:
- составлять маршрут до нужной зарядной станции
- оплачивать услугу зарядки онлайн
- удаленно контролировать заряд батареи
- проверять местонахождение своего электромобиля
- дистанционно настроить климат-контроль (скоро)
- прогреть или охладить салон для комфортной поездки (скоро).
Для станций зарядки у Evolute будет возможность проверить статус «свободно/занято» и забронировать место. На карте станции с функцией дистанционного бронирования, клиентской поддержкой и оплатой онлайн отмечены иконкой «E».
Приложение актуально как для текущего модельного ряда Evolute i-PRO и i-JOY, так и для будущих моделей бренда. Скачать его можно в AppStore и GooglePlay.
- У другого российского электрокара АТОМ появился логотип.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: пресс-служба Evolute и «За рулем»
Фото: Depositphotos
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