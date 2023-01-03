Вы удивитесь, узнав, чей это внедорожник

Уже известны дата выхода этого интересного автомобиля и его стоимость.
Отвечаем на вопрос, чей это внедорожник: китайский. Перед вами серийная версия Dongfeng Warrior M-Terrain.
Судя по шпионским фотографиям, серийная версия во многом похожа на представленный ранее концепт. Системы автомобиля поддерживают 5G, Gigabit Ethernet и многие другие технологии.
От машины все ждут самую совершенную на сегодняшний день интеллектуальную систему шасси с электронным управлением. И в продажу это чудо должно поступить в 2023 году.
Dongfeng Warrior M-Terrain получил X-образный дизайн дневных ходовых огней от концепт-кара, но кажется, что фары машины стали крупнее. Дизайн бампера изменился и больше подходит серийному автомобилю, который уже не является концептом.
Судя по шпионским фото, высота и ширина нового автомобиля — немаленькие, он явно больше, чем машина рядом с ним.
Различные датчики на лобовом стекле (за зеркалом заднего вида) предвещают, что новый автомобиль получит немало систем помощи водителю и сможет ездить в полуавтономном режиме.
Салон новинки имеет типичный для внедорожников дизайн. Он такой же резкий, как и экстерьер, и имеет некоторые черты американских автомобилей.
Внедорожник получит четыре электродвигателя общей мощностью 1000 л.с. и 16 000 Нм. Что касается цены, то она составит примерно от 700 000 юаней, или от 6,4 млн рублей.
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Фото: Autohome.com.cn