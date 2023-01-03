Вы удивитесь, узнав, чей это внедорожник — журнал За рулем

Вы удивитесь, узнав, чей это внедорожник

Внешне он похож на американские автомобили. Но нет — автопром западного полушария тут ни при чем.

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Уже известны дата выхода этого интересного автомобиля и его стоимость.

Отвечаем на вопрос, чей это внедорожник: китайский. Перед вами серийная версия Dongfeng Warrior M-Terrain.

Судя по шпионским фотографиям, серийная версия во многом похожа на представленный ранее концепт. Системы автомобиля поддерживают 5G, Gigabit Ethernet и многие другие технологии.

Вы удивитесь, узнав, чей это внедорожник

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От машины все ждут самую совершенную на сегодняшний день интеллектуальную систему шасси с электронным управлением. И в продажу это чудо должно поступить в 2023 году.

Вы удивитесь, узнав, чей это внедорожник

Dongfeng Warrior M-Terrain получил X-образный дизайн дневных ходовых огней от концепт-кара, но кажется, что фары машины стали крупнее. Дизайн бампера изменился и больше подходит серийному автомобилю, который уже не является концептом.

Судя по шпионским фото, высота и ширина нового автомобиля — немаленькие, он явно больше, чем машина рядом с ним.

Вы удивитесь, узнав, чей это внедорожник

Различные датчики на лобовом стекле (за зеркалом заднего вида) предвещают, что новый автомобиль получит немало систем помощи водителю и сможет ездить в полуавтономном режиме.

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Салон новинки имеет типичный для внедорожников дизайн. Он такой же резкий, как и экстерьер, и имеет некоторые черты американских автомобилей.

Внедорожник получит четыре электродвигателя общей мощностью 1000 л.с. и 16 000 Нм. Что касается цены, то она составит примерно от 700 000 юаней, или от 6,4 млн рублей.

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Фото: Autohome.com.cn

Вы удивитесь, узнав, чей это внедорожник

Внешне он похож на американские автомобили. Но нет — автопром западного полушария тут ни при чем.

Вы удивитесь, узнав, чей это внедорожник — фото 1381127Вы удивитесь, узнав, чей это внедорожник — фото 1377784Вы удивитесь, узнав, чей это внедорожник — фото 1377786Вы удивитесь, узнав, чей это внедорожник
Вы удивитесь, узнав, чей это внедорожник

Внешне он похож на американские автомобили. Но нет — автопром западного полушария тут ни при чем.

Вы удивитесь, узнав, чей это внедорожник — фото 1377786Вы удивитесь, узнав, чей это внедорожник — фото 1381127Вы удивитесь, узнав, чей это внедорожник — фото 1377784Вы удивитесь, узнав, чей это внедорожник
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