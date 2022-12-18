Зарядные станции должны быть не только практичными, но и стильными, решили бизнесмены. Первый миллионный заказ на такие устройства уже получен.

Существует множество идей, как можно разместить крайне необходимую зарядную инфраструктуру для электромобилей в районах, где для нее мало места (например, в центре города).

Некоторые видят решение в интеграции зарядных станций в уличные фонари, другие предлагают вмонтировать их в бордюры. А эта британская компания решила «посадить» деревья. Конечно, не классические — просто эти зарядные станции похожи на деревья.

Места, необходимого для зарядной точки от SolarBotanic Trees Ltd. потребуется больше, чем в предыдущих примерах, но с точки зрения эстетики этот продукт выглядит гораздо выигрышнее.

В качестве примера, где они будут хорошо смотреться, SolarBotanic Trees приводит парковки в аэропортах, торговые центры, спортивные стадионы и выставочные центры.

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Дерево-зарядная станция имеет еще одно преимущество: оно использует солнечную технологию и, таким образом, снабжает себя необходимой энергией. Его «крона» состоит из 3D-нанофотоэлектрических «листьев», которые, по словам британцев, могут собрать достаточно солнечного света, чтобы обеспечить электричеством не только электромобиль, но и целый дом.

Кроме того, есть возможность объединять отдельные «деревья» в сеть, управлять которой будет искусственный интеллект.

Цифровые зеркала получили еще одну суперфункцию.

«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Источник: auto-motor-und-sport.de



Фото: SolarBotanic Trees