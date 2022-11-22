Цифровые зеркала получили еще одну суперфункцию

То, что происходит сзади автомобиля, имеет большое значение при перестроении, маневрировании или парковке. Зеркала заднего вида и наружные зеркала вместе с другими помощниками, такими как камеры кругового обзора и акустические парковочные пилоты, предоставляют водителю важную информацию.
Технологии в этом смысле сделали большой скачок. После внедрения зеркал заднего вида с автоматическим затемнением теперь все чаще устанавливают системы на основе камер, которые передают на мониторы изображение дорожной обстановки сзади.
Благодаря цифровым зеркальным системам:
- площадь обзора увеличивается приблизительно в четыре раза (в зависимости от модели);
- улучшается аэродинамика (камеры занимают значительно меньше места и их можно грамотно спрятать в передней стойке или на задней кромке крыши);
- снижается расход топлива. Это особенно важно в случае грузовиков или автобусов с увеличенными корпусами зеркал. Так, установка «умных» зеркал на Mercedes-Benz Actros позволяет экономить до 1,5% топлива.
Один из ведущих поставщиков зеркальных цифровых систем Gentex продвинулся еще дальше и не только упростил наблюдение за зоной вокруг автомобиля, но и позволил наблюдать за самим водителем.
В отличие от обычных систем по определению усталости и сонливости, которые используют только алгоритм на основе движения руля, системы мониторинга безошибочно определяют, когда глаза водителя закрываются, и могут инициировать контрмеры.
Это станет важным вкладом в достижение цели нулевого уровня смертности на дорогах.
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Фото: Autoren-Union Mobilität/Gentex