Цифровые зеркала получили еще одну суперфункцию

Оглядываться назад, используя искусственный интеллект, постепенно стало привычным, особенно на продвинутых автомобилях.

То, что происходит сзади автомобиля, имеет большое значение при перестроении, маневрировании или парковке. Зеркала заднего вида и наружные зеркала вместе с другими помощниками, такими как камеры кругового обзора и акустические парковочные пилоты, предоставляют водителю важную информацию.

Технологии в этом смысле сделали большой скачок. После внедрения зеркал заднего вида с автоматическим затемнением теперь все чаще устанавливают системы на основе камер, которые передают на мониторы изображение дорожной обстановки сзади.

Благодаря цифровым зеркальным системам:

площадь обзора увеличивается приблизительно в четыре раза (в зависимости от модели);

улучшается аэродинамика (камеры занимают значительно меньше места и их можно грамотно спрятать в передней стойке или на задней кромке крыши);

снижается расход топлива. Это особенно важно в случае грузовиков или автобусов с увеличенными корпусами зеркал. Так, установка «умных» зеркал на Mercedes-Benz Actros позволяет экономить до 1,5% топлива.

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Один из ведущих поставщиков зеркальных цифровых систем Gentex продвинулся еще дальше и не только упростил наблюдение за зоной вокруг автомобиля, но и позволил наблюдать за самим водителем.

В отличие от обычных систем по определению усталости и сонливости, которые используют только алгоритм на основе движения руля, системы мониторинга безошибочно определяют, когда глаза водителя закрываются, и могут инициировать контрмеры.

Это станет важным вкладом в достижение цели нулевого уровня смертности на дорогах.

Фото: Autoren-Union Mobilität/Gentex