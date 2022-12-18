Самый бюджетный автодом: еще и с пожизненной гарантией

Кабина-палатка для пикапа — новинка 2023 года.

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Прочная конструкция, которую американская компания Lone Peak рекламирует с помощью этого пикапа, доступна для различных марок автомобилей.

Выдвижную крышу можно установить менее чем за минуту — так пикап превращается в кемпер.

Кровать располагается не в нише, а под шатрообразной выдвижной крышей. Палатка имеет отверстия со всех трех сторон, так что вам обеспечен прекрасный вид на окрестности в верхней комнате — или вы можете выбрать хорошую вентиляцию в жаркие дни.

Основание лежачей поверхности можно поднять с помощью пружин и получить крытое жилое пространство на погрузочной площадке пикапа. В зависимости от потребности здесь можно установить места для сидения или приготовления пищи.

К кемперу за доплату можно дозаказать ступеньки, облегчающие подъем на кузов грузовика (75 долларов), или складную лестницу, чтобы попасть на кровать (125 долларов).

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Также к крыше можно прикрепить солнечные панели. Электричество, вырабатываемое солнцем, пригодится, например, для светодиодного освещения всплывающей крыши (500 долларов США), которое поставляется с 12-вольтовыми разъемами питания. При желании энергия может быть использована для светодиодной лазерной панели над кабиной водителя (800 долларов США), которая позволяет следить за местностью даже ночью.

Стоимость складной кабины пикапа составляет 5995 долларов США, что эквивалентно примерно 380 тыс. рублей. Все упомянутые выше аксессуары добавляют к цене еще 2200 долларов.

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Источник: promobil.de

Фото: Depositphotos