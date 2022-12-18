Самый бюджетный автодом: еще и с пожизненной гарантией — журнал За рулем

Самый бюджетный автодом: еще и с пожизненной гарантией

Кабина-палатка для пикапа — новинка 2023 года.

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Прочная конструкция, которую американская компания Lone Peak рекламирует с помощью этого пикапа, доступна для различных марок автомобилей.

Выдвижную крышу можно установить менее чем за минуту — так пикап превращается в кемпер.

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Самый бюджетный автодом: еще и с пожизненной гарантией

Кровать располагается не в нише, а под шатрообразной выдвижной крышей. Палатка имеет отверстия со всех трех сторон, так что вам обеспечен прекрасный вид на окрестности в верхней комнате — или вы можете выбрать хорошую вентиляцию в жаркие дни.

Основание лежачей поверхности можно поднять с помощью пружин и получить крытое жилое пространство на погрузочной площадке пикапа. В зависимости от потребности здесь можно установить места для сидения или приготовления пищи.

Самый бюджетный автодом: еще и с пожизненной гарантией

К кемперу за доплату можно дозаказать ступеньки, облегчающие подъем на кузов грузовика (75 долларов), или складную лестницу, чтобы попасть на кровать (125 долларов).

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Также к крыше можно прикрепить солнечные панели. Электричество, вырабатываемое солнцем, пригодится, например, для светодиодного освещения всплывающей крыши (500 долларов США), которое поставляется с 12-вольтовыми разъемами питания. При желании энергия может быть использована для светодиодной лазерной панели над кабиной водителя (800 долларов США), которая позволяет следить за местностью даже ночью.

Самый бюджетный автодом: еще и с пожизненной гарантией

Стоимость складной кабины пикапа составляет 5995 долларов США, что эквивалентно примерно 380 тыс. рублей. Все упомянутые выше аксессуары добавляют к цене еще 2200 долларов.

Источник: promobil.de

Фото: Depositphotos

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Самый бюджетный автодом: еще и с пожизненной гарантией

Кабина-палатка для пикапа — новинка 2023 года.

Самый бюджетный автодом: еще и с пожизненной гарантией — фото 1377945Самый бюджетный автодом: еще и с пожизненной гарантией — фото 1377944Самый бюджетный автодом: еще и с пожизненной гарантией — фото 1377946Самый бюджетный автодом: еще и с пожизненной гарантией
Самый бюджетный автодом: еще и с пожизненной гарантией

Кабина-палатка для пикапа — новинка 2023 года.

Самый бюджетный автодом: еще и с пожизненной гарантией — фото 1377946Самый бюджетный автодом: еще и с пожизненной гарантией — фото 1377944Самый бюджетный автодом: еще и с пожизненной гарантией — фото 1377945Самый бюджетный автодом: еще и с пожизненной гарантией
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