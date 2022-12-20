Новый кроссовер Chery — скоро в продаже — журнал За рулем

Новый кроссовер Chery — скоро в продаже

Этот автомобиль по своим размерам сопоставим с Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.

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Во второй половине 2023 года компания Chery выпустит новый кроссовер, который будет продаваться под названием eQ7.

О машине пока ничего не известно, но уже есть несколько изображений кроссовера. Он очень похож на Chery eQ5, дизайн которого был разработан Pininfarina.

Этот младший брат новинки появился в 2020 году, но уже в 2022-м его обновили.

Новый кроссовер Chery — скоро в продаже

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У кроссоверов похожие линии окон и профили, квадратные колесные арки и выдающиеся задние крылья. Но передняя часть заметно отличается — линии кажутся более простыми и элегантными.

Новый кроссовер Chery — скоро в продаже

Chery eQ7 получил большие воздухозаборники в бампере, но лишен решетки радиатора, так как это электромобиль. Заднюю часть машины не видно, но, скорее всего, у нее наклонное заднее стекло и высоко расположенные горизонтальные фонари.

Новый кроссовер Chery — скоро в продаже

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Также eQ7 может получить полностью алюминиевый кузов, как у недавно обновленного eQ5. Также ожидается, что он будет оснащен новейшими технологиями безопасности и помощи водителю.

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Изображения: Chery

Новый кроссовер Chery — скоро в продаже

Этот автомобиль по своим размерам сопоставим с Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.

Новый кроссовер Chery — скоро в продаже — фото 1379041Новый кроссовер Chery — скоро в продаже — фото 1379040Новый кроссовер Chery — скоро в продаже — фото 1379039Новый кроссовер Chery — скоро в продаже
Новый кроссовер Chery — скоро в продаже

Этот автомобиль по своим размерам сопоставим с Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.

Новый кроссовер Chery — скоро в продаже — фото 1379039Новый кроссовер Chery — скоро в продаже — фото 1379041Новый кроссовер Chery — скоро в продаже — фото 1379040Новый кроссовер Chery — скоро в продаже
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