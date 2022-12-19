Новая Toyota Camry — известно, какой она будет — журнал За рулем

Новая Toyota Camry - известно, какой она будет

Следующая Camry под кодовым названием XV80 будет совсем другой, и это может не понравиться.

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Узкие светодиодные фары в форме бумеранга, контрастная трапециевидная решетка радиатора, изогнутый капот, большие колеса, расставленные ближе к углам кузова, ровные бока, задние светодиодные фонари во всю ширину, сужающаяся крышка багажника, четыре патрубка выхлопной системы… Все это — вымысел независимого художника.

Как действительно будет выглядеть новая Camry, знают только в компании Toyota. Но кое-что уже не секрет.

В основе Camry девятого поколения будет лежать доработанная версия платформы TNGA-K (GA-K), на которой построены новые поколения моделей Toyota и Lexus, таких как Crown, ES, RAV4 и Highlander.

Новая Toyota Camry — известно, какой она будет

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Машина получит большой тачскрин информационно-развлекательной системы с улучшенной графикой и новейшая операционная система Toyota с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также будет доступно управление голосом по команде «Эй, Toyota», навигация и беспроводные обновления программного обеспечения.

Новая Toyota Camry — известно, какой она будетСалон Toyota Crown
Салон Toyota Crown

Среди других приятных мелочей — цифровая приборная панель и ключ доступа на смартфоне.

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Предполагается, что новый 2,4-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом получит два варианта форсировки, чтобы заменить и 3,5-литровый безнаддувный двигатель V6. Более слабая версия мотора получит около 270 л.с., а более мощная — примерно 340 л.с., передавая мощность на все четыре колеса.

Также седан получит гибридную силовую установку, как у RAV4 Prime, мощностью 306 л.с.

Конкурировать, как и прежде, Toyota Camry будет с Honda Accord, Subaru Legacy, Nissan Altima, Kia K5 и Hyundai Sonata. Появится новое поколение японского седана уже в 2023 году.

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Фото: Carscoops.com, Toyota

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Отзывы о Toyota Camry (7)

Toyota 2012 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

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