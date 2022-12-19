Geely Emgrand приедет в Россию с новым двигателем — журнал За рулем

Geely Emgrand приедет в Россию с новым двигателем

Автомобили для нас будут собираться на белорусском заводе.

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Министерство промышленности и информационных технологий опубликовало данные об обновленном Geely Emgrand. Автомобиль получит более современный 1,5-литровый двигатель мощностью 126 л.с. (93 кВт).

Ни во внешности седана, ни в его салоне, ни в оснащении ничего не изменилось — только мотор.

Geely Emgrand приедет в Россию с новым двигателем

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Новый 1,5-литровый двигатель получил индекс BHE15-AFD. То есть, двигатель должен принадлежать к той же серии Raytheon, что и двигатель 1,5T, устанавливаемый на Emgrand L Thor Hi·P. Только без турбины. Но несмотря на отсутствие наддува, мощность двигателя увеличилась. Сейчас на Geely Emgrand утанавливают 114-сильный мотор (84 кВт).

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Для интереса Geely Emgrand 1.5L, которая в настоящее время продается в Китае, стоит 69 900–88 900 юаней (644–819 тысяч рублей).

В Россию автомобиль пока официально не поставляется. Но возможен его заказ у дилеров по схеме параллельного импорта.

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Фото: Geely

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