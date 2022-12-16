Этот автомобиль можно купить и в России, заказав его у дилера.

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Great Wall Shanhai Cannon — это большой и мощный пикап класса люкс. Его длинна составляет 5440 мм, ширина — 1991 мм, а высота — 1924 мм. Колесная же база равна 3350 мм.

То есть, по своим габаритам он превосходит Toyota Hilux.

Автомобиль может штатно оснащаться передней лебедкой, а кузов может быть в трех вариантах исполнения.

Несмотря на утилитарность, салон Great Wall Shanhai Cannon роскошен — это интерьер автомобиля бизнес-класса без всяких натяжек. Например, есть подогрев и вентиляция сидений, перфорированный кожаный салон, огромный экран мультимедийной системы, множество систем комфорта, безопасности и помощи водителю.

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Оснащается пикап мощным бензиновым шестицилиндровым турбодвигателем объемом 3 литра и девятиступенчатым автоматом.

Также есть система полного привода с блокировками переднего, заднего и межосевого дифференциалов.

Фото: Autohome.com.cn