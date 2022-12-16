Обновленный кроссовер Changan уже в продаже — цены — журнал За рулем

Обновленный кроссовер Changan уже в продаже - цены

Этот конкурент Nissan X-Trail, Kia Sportage и подобных кроссоверов имеет заманчивую стоимость.

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В России начался прием заказов на обновленный кроссовер Changan CS35PLUS. Доступны две комплектации — Advance и Tech.

В салоне кроссовера установлены цифровая панель приборов диагональю 7 дюймов и 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы.

Обновленный кроссовер Changan уже в продаже — цены

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В комплектацию Advance входят подогрев передних сидений и лобового стекла, парковочный ассистент, камера заднего вида, климат-контроль, круиз-контроль, дистанционный запуск и многое другое.

Стоит такой автомобиль 2 379 900 рублей.

Обновленный кроссовер Changan уже в продаже — цены

В комплектации Tech появляется уже адаптивный круиз-контроль, шторки безопасности, система предупреждения столкновений, кожаный салон, подогрев задних сидений, панорамная крыша и колесные диски большего диаметра.

Обновленный кроссовер Changan уже в продаже — цены

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Такой кроссовер всего на 50 тысяч рублей дороже — 2 429 900 рублей.

Обе версии Changan CS35PLUS оснащаются 150-сильным бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра и роботом с двумя сцеплениями.

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Фото: Changan

Обновленный кроссовер Changan уже в продаже — цены

Этот конкурент Nissan X-Trail, Kia Sportage и подобных кроссоверов имеет заманчивую стоимость.

Обновленный кроссовер Changan уже в продаже — цены — фото 1378071Обновленный кроссовер Changan уже в продаже — цены — фото 1378072Обновленный кроссовер Changan уже в продаже — цены — фото 1378074Обновленный кроссовер Changan уже в продаже — цены
Обновленный кроссовер Changan уже в продаже — цены

Этот конкурент Nissan X-Trail, Kia Sportage и подобных кроссоверов имеет заманчивую стоимость.

Обновленный кроссовер Changan уже в продаже — цены — фото 1378072Обновленный кроссовер Changan уже в продаже — цены — фото 1378071Обновленный кроссовер Changan уже в продаже — цены — фото 1378074Обновленный кроссовер Changan уже в продаже — цены
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Отзывы о Changan CS35 (1)

Changan 2017 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Комфортный, вместительный салон, маленький расход топлива, достаточно проходимый.

Недостатки:

Медленный, маленький багажник, зимой гремит пластик

Комментарий:

Покупали в 2017 году с женой новым из салона. Прежде всего привлекла цена, прям как мы хотели. Параллельно рассматривали кашкай, тигуан, но там уже ценник ого-го... В салоне нам все подробно рассказали, мы тщательно изучили машину, прокатились, по первым ощущениям нам все понравилось. После еще 2...

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