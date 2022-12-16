Обновленный кроссовер Changan уже в продаже - цены

В России начался прием заказов на обновленный кроссовер Changan CS35PLUS. Доступны две комплектации — Advance и Tech.
В салоне кроссовера установлены цифровая панель приборов диагональю 7 дюймов и 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы.
В комплектацию Advance входят подогрев передних сидений и лобового стекла, парковочный ассистент, камера заднего вида, климат-контроль, круиз-контроль, дистанционный запуск и многое другое.
Стоит такой автомобиль 2 379 900 рублей.
В комплектации Tech появляется уже адаптивный круиз-контроль, шторки безопасности, система предупреждения столкновений, кожаный салон, подогрев задних сидений, панорамная крыша и колесные диски большего диаметра.
Такой кроссовер всего на 50 тысяч рублей дороже — 2 429 900 рублей.
Обе версии Changan CS35PLUS оснащаются 150-сильным бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра и роботом с двумя сцеплениями.
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Фото: Changan