Обновленный кроссовер Changan уже в продаже - цены

Этот конкурент Nissan X-Trail, Kia Sportage и подобных кроссоверов имеет заманчивую стоимость.

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В России начался прием заказов на обновленный кроссовер Changan CS35PLUS. Доступны две комплектации — Advance и Tech.

В салоне кроссовера установлены цифровая панель приборов диагональю 7 дюймов и 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы.

В комплектацию Advance входят подогрев передних сидений и лобового стекла, парковочный ассистент, камера заднего вида, климат-контроль, круиз-контроль, дистанционный запуск и многое другое.

Стоит такой автомобиль 2 379 900 рублей.

В комплектации Tech появляется уже адаптивный круиз-контроль, шторки безопасности, система предупреждения столкновений, кожаный салон, подогрев задних сидений, панорамная крыша и колесные диски большего диаметра.

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Такой кроссовер всего на 50 тысяч рублей дороже — 2 429 900 рублей.

Обе версии Changan CS35PLUS оснащаются 150-сильным бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра и роботом с двумя сцеплениями.

Chery начала выпуск нового двигателя — этот бензиновый мотор четвертого поколения легче, мощнее и экономичнее предшественника. И без турбины.

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Фото: Changan