В России начали предлагать китайские внедорожники BAIC BJ80, очень похожие внешне на немецкие Mercedes—Benz G—класса (Gelendwagen).
Оснащение автомобиля не такое богатое, как у оригинала, но бедным его назвать тоже нельзя. Есть, например, датчики давления воздуха в колесах, камера заднего вида и парктроники, климат-контроль, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки, круиз-контроль, люк в крыше с электроприводом и многое другое.
На выбор предлагается два двигателя. Это турбинный четырехцилиндровый бензиновый 2,3-литровый мотор мощностью 250 л.с. и 350 Нм, а также 3-литровый бензиновый агрегат мощностью 280 л.с.
Обе версии оснащаются 6-ступенчатым автоматом, полным приводом и раздаточной коробкой с понижающей передачей.
Теперь самое интересное — цена. Версию BAIC BJ80 с 250-сильным двигателем предлагают за 3,9 млн рублей.
Внедорожник с 280-сильным мотором стоит 5,58 млн рублей.
Продавцы предупреждают, что машины везутся на заказ из Китая с поставкой в течение 1,5–2 месяцев.
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- Новый кроссовер уже в продаже — за 1,8 млн рублей. Этот китайский автомобиль поставляется в Россию официально и имеет богатое оснащение.
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Фото: BAIC