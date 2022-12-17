Китайский Гелендваген по цене Kia — уже в продаже — журнал За рулем

Китайский Гелендваген по цене Kia — уже в продаже

Отличить внедорожник от оригинала можно только по решетке радиатора.

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В России начали предлагать китайские внедорожники BAIC BJ80, очень похожие внешне на немецкие MercedesBenz G—класса (Gelendwagen).

Оснащение автомобиля не такое богатое, как у оригинала, но бедным его назвать тоже нельзя. Есть, например, датчики давления воздуха в колесах, камера заднего вида и парктроники, климат-контроль, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки, круиз-контроль, люк в крыше с электроприводом и многое другое.

Китайский Гелендваген по цене Kia — уже в продаже

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На выбор предлагается два двигателя. Это турбинный четырехцилиндровый бензиновый 2,3-литровый мотор мощностью 250 л.с. и 350 Нм, а также 3-литровый бензиновый агрегат мощностью 280 л.с.

Китайский Гелендваген по цене Kia — уже в продаже

Обе версии оснащаются 6-ступенчатым автоматом, полным приводом и раздаточной коробкой с понижающей передачей.

Китайский Гелендваген по цене Kia — уже в продаже

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Теперь самое интересное — цена. Версию BAIC BJ80 с 250-сильным двигателем предлагают за 3,9 млн рублей.

Внедорожник с 280-сильным мотором стоит 5,58 млн рублей.

Продавцы предупреждают, что машины везутся на заказ из Китая с поставкой в течение 1,5–2 месяцев.

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  • Новый кроссовер уже в продаже — за 1,8 млн рублей. Этот китайский автомобиль поставляется в Россию официально и имеет богатое оснащение.
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Фото: BAIC

Китайский Гелендваген по цене Kia — уже в продаже

Отличить внедорожник от оригинала можно только по решетке радиатора.

Китайский Гелендваген по цене Kia — уже в продаже — фото 1377776Китайский Гелендваген по цене Kia — уже в продаже — фото 1377775Китайский Гелендваген по цене Kia — уже в продаже — фото 1377774Китайский Гелендваген по цене Kia — уже в продаже
Китайский Гелендваген по цене Kia — уже в продаже

Отличить внедорожник от оригинала можно только по решетке радиатора.

Китайский Гелендваген по цене Kia — уже в продаже — фото 1377774Китайский Гелендваген по цене Kia — уже в продаже — фото 1377776Китайский Гелендваген по цене Kia — уже в продаже — фото 1377775Китайский Гелендваген по цене Kia — уже в продаже
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