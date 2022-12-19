Ввоз машин из Японии могут прикрыть — журнал За рулем

Ввоз машин из Японии могут прикрыть

Этого опасаются СМИ островного государства после заявлений губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

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Олег Кожемяко ворвался в эфиры японских телеканалов, что вызвало немало беспокойств у автомобилистов Страны восходящего солнца и торговцев подержанными машинами. Они опасаются, что автомобили с пробегом снова будет некуда сбывать, как во времена обвала рубля.

В сюжетах рассказывается о том, что глава российского региона отправляет подержанные автомобили из Японии в зону СВО. В стране опасаются, что это может не понравиться американским партнерам, и те введут санкции из-за поставок техники для военных целей.

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Олег Кожемяко призывает своих земляков помочь фронту и передавать автомобили для передовой. Сам он отправил в зону СВО семь пикапов.

Также в официальном Telegram—канале Олег Кожемяко рассказал о двух предпринимателях из Дальнереченска, передавших военным несколько внедорожников Toyota. Всего же в зону СВО из Приморского края отправлено уже более 23 автомобилей.

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«Машины надежные, вместительные, в хорошем техническом состоянии, повышенной проходимости, оснащены новой резиной. Кроме того, за счет собранных предпринимателями и сотрудниками администрации и различных учреждений округа денежных средств приобретены инструменты и оборудование, необходимое нашим парням, выполняющим боевые задачи на передовой», — цитирует КП сообщение администрации муниципалитета.

Прекратится ли из-за этого ввоз машин из Японии — неизвестно, но эксперты отмечают, что это будет невыгодно самой Японии, и власти страны вряд ли отважатся нанести такой удар по автобизнесу.

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Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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