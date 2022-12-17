Топ-5 «электричек» по потере запаса хода на морозе

Запас хода электромобилей в холодную погоду заметно снижается, и его уже может не хватить для поездки на работу или куда-то еще.
Оказалось, что некоторые «электрички» могут терять до 35% запаса хода даже в достаточно теплую погоду — при морозах от —1 до —7 ºС. И это по сравнению с комнатной температурой в 21ºС.
Потеря запаса хода зимой происходит по нескольким причинам. Но факторов всего два — химический и механический. В морозы химические и физические реакции в аккумуляторе протекают медленнее. Батарея уже не может отдавать заряд в заявленных количествах.
Но если батарею нагреть, то ее характеристики вернутся к заявленным. При этом надо учитывать, что на обогрев батареи (как и салона) нужна энергия из этой же батареи. В результате запас ходы все равно снизится, так как часть энергии будет тратиться на обогрев.
И вот к каким выводам пришли исследователи компании Recurrent.
Самая значительная потеря запаса хода на морозе — у Chevrolet Bolt. Пробег на одной зарядке снижается на 35% — с 370 до 250 км.
На втором месте — Ford Mustang Mach—E и Volkswagen ID.4, запас хода которых на пятиградусном морозе падает с 420 до 280 км (-30%).
Третье место занял BMW i3. Вместо 240 км он сможет проехать по легкому морозцу только 185 км (-24%).
Четвертая строчка рейтинга досталась Volkswagen e—Golf. Если при теплой погоде он способен проезжать 210 км, то при температуре чуть ниже ноля градусов — лишь 160 км (-23%).
На пятой строке — Nissan Leaf, способный в мороз проехать 200 км вместо обычных 270 (-21%).
На другом конце рейтинга — Jaguar I—Pace и Audi e—tron, которые при 5-градусном морозе теряют лишь 3% и 8% запаса хода соответственно.
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Фото: Recurrent, Colton Sturgeon / Unsplash