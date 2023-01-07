Надувной пассажир не спас водителя от штрафа

В рождественские праздники и на Новый год надувные украшения — обычное явление в Соединенных Штатах. Однако они не всегда уместны на дороге. И когда дорожный полицейский из Аризоны заметил «пассажира» подозрительного вида, оказалось, что водитель транспортного средства использовал его в качестве компаньона для бесплатного проезда по полосе движения HOV.
Водитель и его надувной Гринч могли обмануть видеокамеры или других водителей, но на свою беду нарвались на полицейского.
Отметим, что в США такая практика незаконна, водитель получает право пользоваться полосой HOV только если в салоне двое или более людей.
Исключение делается только для мотоциклов, общественного транспорта, эвакуаторов и т. д.
Запрет водители пытаются всячески обойти, вот и этот водитель признался, что использовал надувную куклу полтора года, прежде чем его поймали.
В итоге надувной Гринч вместе с водителем были оштрафованы.
Справка
Гринч — покрытый зеленой шерстью гуманоид, живущий в уединении на вершине горы, откуда он наблюдает за веселыми жителями сказочного городка. Он презирает рождественский сезон и предпраздничную суету, его раздражает счастье других.
Сам Гринч получает удовольствие от того, что портит всем настроение. Американцы часто используют слово «гринч» для описания токсичного человека, который пытается украсть вашу радость.
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Источник: Сarscoops
Фото: AZ DPS
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