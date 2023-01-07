Надувной пассажир не спас водителя от штрафа

Особенно забавно, что в качестве пассажира был использован сказочный персонаж Гринч. Тот самый, который «украл Рождество».

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В рождественские праздники и на Новый год надувные украшения — обычное явление в Соединенных Штатах. Однако они не всегда уместны на дороге. И когда дорожный полицейский из Аризоны заметил «пассажира» подозрительного вида, оказалось, что водитель транспортного средства использовал его в качестве компаньона для бесплатного проезда по полосе движения HOV.

Водитель и его надувной Гринч могли обмануть видеокамеры или других водителей, но на свою беду нарвались на полицейского.

Отметим, что в США такая практика незаконна, водитель получает право пользоваться полосой HOV только если в салоне двое или более людей.

Исключение делается только для мотоциклов, общественного транспорта, эвакуаторов и т. д.

Запрет водители пытаются всячески обойти, вот и этот водитель признался, что использовал надувную куклу полтора года, прежде чем его поймали.

В итоге надувной Гринч вместе с водителем были оштрафованы.

Справка

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Гринч — покрытый зеленой шерстью гуманоид, живущий в уединении на вершине горы, откуда он наблюдает за веселыми жителями сказочного городка. Он презирает рождественский сезон и предпраздничную суету, его раздражает счастье других.

Сам Гринч получает удовольствие от того, что портит всем настроение. Американцы часто используют слово «гринч» для описания токсичного человека, который пытается украсть вашу радость.

Эпичная авария с мусоровозом — это здесь.



«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Источник: Сarscoops



Фото: AZ DPS

