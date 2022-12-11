Не вписался: эпичная авария с мусоровозом (видео)

К счастью, в этой аварии люди не пострадали.

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На легковом автомобиле легко маневрировать, а вот управлять неповоротливым тяжеловозом — тут требуется особое мастерство.

Это и демонстрирует видео с огромным мусоровозом Mercedes-Benz из Великобритании. Грузовик едет во встречной полосе по довольно узкой дороге Уэльса. Идущий впереди Hyundai i30 замедлился, и, проявляя осторожность, грузовик сделал то же самое.

Однако, стремясь не задеть встречные автомобили, водитель грузовика повернул руль влево чуть больше, чем следовало, и колесо соскочило с мягкого грунта.

В итоге грузовик упал набок и продолжал катиться вниз по склону, как видно на видео, размещенном на этой странице. По словам автора ролика, грузовик перевернулся три или четыре раза, прежде чем остановился.

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Водитель автомобиля с видеорегистратором бросился на помощь водителю грузовика и его пассажиру. Однако те стали выбираться через окна и дали знак, что с ними все в порядке и скорую вызывать не нужно.

Видимо, водитель большегруза оказался не слишком опытным, ведь на дороге было достаточно места, чтобы разъехаться, и ему вообще не нужно было сворачивать на обочину.

Пыль, грязь и мышиные гнезда: эту Мазду отмыли впервые за 23 года.

«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Видео:YouTube

Фото: Depositphotos