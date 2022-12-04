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Находящиеся поблизости автомобилисты из Западного Мельбурна (штат Флорида) услышали звук аварии и увидели, как машина въехала прямо в магазин фейерверков.
Чем все закончилось, мы можем видеть сразу с двух ракурсов — но зрелище, согласитесь, устрашающее. В одном видео — начало этого печального спектакля, во втором — самый его разгар.
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Рядом с магазином расположена бензоколонка, и огонь чудом на нее не перекинулся.
По словам очевидцев, двоим сотрудникам магазина удалось скрыться через черный ход, водитель внедорожника, увы, не выжил.
Известно, что он не был пьян, 53-летный мужчина ехал забирать детей из школы и, видимо, автомобиль по какой-то причине потерял управление.
- Пыль, грязь и мышиные гнезда: эту Мазду отмыли впервые за 23 года.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Видео: YouTube