В итоге практически вся торговая точка взлетала на воздух.

Материалы по теме BMW разбили о бетонный куб на скорости 150 км/ч (видео)

Находящиеся поблизости автомобилисты из Западного Мельбурна (штат Флорида) услышали звук аварии и увидели, как машина въехала прямо в магазин фейерверков.

Чем все закончилось, мы можем видеть сразу с двух ракурсов — но зрелище, согласитесь, устрашающее. В одном видео — начало этого печального спектакля, во втором — самый его разгар.

Материалы по теме Владелец Porsche Cayenne сломал парковочный барьер, чтобы не платить за стоянку (видео)

Рядом с магазином расположена бензоколонка, и огонь чудом на нее не перекинулся.

По словам очевидцев, двоим сотрудникам магазина удалось скрыться через черный ход, водитель внедорожника, увы, не выжил.

Известно, что он не был пьян, 53-летный мужчина ехал забирать детей из школы и, видимо, автомобиль по какой-то причине потерял управление.

Пыль, грязь и мышиные гнезда: эту Мазду отмыли впервые за 23 года.

«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Видео: YouTube