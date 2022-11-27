Пыль, грязь и мышиные гнезда: Мазду RX-7 отмыли впервые за 23 года

А когда присмотрелись, оказалось, что спорткар в прекрасном состоянии — пробег у него всего 14 тыс. км.

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Спорткар RX-7 — один из самых узнаваемых автомобилей Мазды. Третье поколение модели выпускали с 1992 по 2002 год, и до сих пор Mazda производит детали и компоненты для ремонта старых RX-7. Но если удается найти автомобиль с небольшим пробегом и в хорошем состоянии, это, безусловно, настоящая удача.

Видео демонстрирует RX-7 1994 года выпуска, который пылился в гараже с 1999 года.

Легенда гласит: владелец купил новенький автомобиль, проехал на нем около 14 тыс. км, но однажды выехал на скоростную магистраль и испугался ее мощности. После этого он припарковал спорткар в гараже, где специалисты и обнаружили его через 23 года, заваленным горой гаражного мусора.

Все детали машины полностью оригинальные и нуждались лишь в тщательной очистке.

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Начали с уборки подкапотного пространства, салона и багажника, мойки под давлением снаружи, затем приступили к более тщательной мойке специальными химикатами, полному восстановлению краски и полировке. Некоторые детали пришлось демонтировать для лучшего доступа к загрязненным зонам.

Результат впечатляет — сияющий RX-7 находится почти в идеальном состоянии, а когда подсоединили свежий аккумулятор, выяснилось, что автомобиль еще и на ходу.

По ходу «очистки» сервисмены обнаружили в автомобиле много интересных находок, в частности, мышиные гнезда, причем удалось найти даже несколько трупиков — мыши счастливо жили тут и умирали от старости.

Источник: Детайлинг-центр WD Detailing

Видео: YouTube