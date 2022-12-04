Когда машину надо вывезти по сложной траектории, вокруг другие автомобили, а под колесами снег, лучше подумать дважды…

Сотрудники екатеринбургской автошколы не смогли правильно сориентироваться в ситуации при буксировке припаркованного автомобиля. Сломанную машину нужно было отправить в ремонт, но сделано это было из рук вон плохо.

Посчитав, что можно обойтись одним залихватским маневром, ребята начали буксировать машину под таким углом, что передняя часть пошла юзом — и закончила свой путь в припаркованной рядом Ладе. Ее хозяйка обнаружила вмятину и вычислила виновников с помощью камеры видеонаблюдения.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ВКонтакте / Главная дорога

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