Как не надо буксировать автомобиль с парковки — видеоинструкция — журнал За рулем

Как не надо буксировать автомобиль с парковки — видеоинструкция

Когда машину надо вывезти по сложной траектории, вокруг другие автомобили, а под колесами снег, лучше подумать дважды…

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Сотрудники екатеринбургской автошколы не смогли правильно сориентироваться в ситуации при буксировке припаркованного автомобиля. Сломанную машину нужно было отправить в ремонт, но сделано это было из рук вон плохо.

Посчитав, что можно обойтись одним залихватским маневром, ребята начали буксировать машину под таким углом, что передняя часть пошла юзом — и закончила свой путь в припаркованной рядом Ладе. Ее хозяйка обнаружила вмятину и вычислила виновников с помощью камеры видеонаблюдения.

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ВКонтакте / Главная дорога

Фото: Скриншот видео YouTube

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