И, пожалуй, другим животным, которых люди время от времени перевозят.

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Профессор ветеринарной поведенческой медицины из Университета Линкольна Дэниел Миллс и CarGurus изучили, как собаки реагируют на поездки в разных автомобилях.

Для этого были взяты машины с дизельными двигателями и электромобили (странно, что не выбирались машины с бензиновыми двигателями, которые производят поменьше шума и вибраций).

«Мы знаем, что большинство собак путешествуют в машинах. Либо время от времени, либо даже каждый день. Несмотря на то, что электромобили становятся все более популярными, до сих пор не проводилось исследований их воздействия на собак, — говорит профессор Миллс. — Наше исследование показало, что собаки кажутся более расслабленными в электромобилях, особенно если смотреть на такие поведенческие черты, как беспокойство».

В исследовании участвовало 20 собак, которые совершали одинаковые 10-минутные поездки как на дизельных автомобилях, так и на электромобилях. Их поведение затем анализировалось с учетом собранных до, во время и после поездки биометрических данных.

В электромобилях собаки поднимались из лежачего положения примерно на 50% реже, чем в дизельных машинах, что профессор Миллс связал с неприятными для них звуками и вибрациями от лязгающего дизельного двигателя.

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«Кроме того, в ходе исследования было сделано открытие, связанное с укачиванием, — рассказал профессор Миллс. — Во время поездок на электромобилях биометрические данные этих собак показали, что частота их сердечных сокращений заметно снизилась, чем когда они перевозились в дизельных автомобилях. Это представляет особый интерес, учитывая, что увеличение частоты сердечных сокращений обычно связано с укачиванием».

Исследование показало, что у небольшого числа собак частота сердечных сокращений в электромобиле была на 30% ниже. И это хорошая новость для 34% собак — остальным 66% собак все равно, на чем их перевозят, если рядом хозяин.

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Фото: Marieke Koenders / Unsplash