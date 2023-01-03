В новом фильме про Астерикса и Обеликса появится Citroen

В новом фильме франшизы «Астерикс и Обеликс: Срединное царство» любимые воины Галлии будут ездить на колеснице, созданной по мотивам автомобиля 2CV. Построили ее дизайнеры Citroen.
Разработки и постройка колесницы заняли всего три месяца. Правда, команде Citroen пришлось работать сверхурочно (обычно у компании уходит 12 месяцев на создание концептов). Однако, по словам директора по дизайну компании Пьера Леклерка, руководство и заказчики остались очень довольны результатом.
«Нам представилась невероятная возможность создать и построить концептуальную колесницу с нуля, и мы прекрасно провели время, работая над этим проектом, — сказал Леклерк. — Результат — ода 2CV, легендарному автомобилю, который представляет Citroen во всей его красе».
Колесница имеет окна, люк в крыше и деревянный кузов. Ее подвеска сделана из четырех кабаньих желудков, а в фарах копошатся светлячки. В довершение образа в качестве колес были выбраны щиты с логотипами Citroen.
Колесница появляется в разных сценах фильма. Например, когда армия Цезаря достигает Китая, появляется рекламный щит с ее изображением. По словам автопроизводителя, эта реклама является тонкой аллюзией на рекламу Citroen, снятую на Великой Китайской стене.
Фильм «Астерикс и Обеликс: Срединное царство» выйдет на Netflix весной 2023 года. В нем снимаются Венсан Кассель («Черный лебедь», «12 друзей Оушена») и Марион Котийяр («Начало», «Жизнь в розовом цвете»).
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Фото: Citroen