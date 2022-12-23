Автомобиль очень похож на Land Rover Defender, но конкурировать будет с BMW и Mercedes-Benz.

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5 января китайская компания BYD представит новый внедорожник Yangwang, у которого нет серийных аналогов.

В переводе с китайского языка название Yangwang переводится как «смотреть вверх», а звучит как «Янван».

На тизерах автомобиля мы видим только его оптику — фары, огни на чашках зеркал заднего вида и задние фонари. Но о внедорожнике известно уже достаточно много — есть даже диапазон цен.

Недавно компания опубликовала фотографии замаскированного прототипа. Это квадратный внедорожник, очень напоминающий Land Rover Defender, но с футуристическими нотками.

Светодиодные фары выглядят как продолжение узора решетки радиатора. Также видны высоко расположенные L-образные задние фонари, светодиодные полоски на корпусах зеркал и какие-то «жабры» на окнах багажника.

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Также автомобиль получит квадратные колесные арки и полноразмерное запасное колесо, подвешенное на двери багажника и спрятанное в восьмиугольный кофр.

Сообщается, что внедорожник будет оснащен четырьмя электродвигателями (по одному на каждом колесе). Также был анонсирован режим разворота на месте и специальный режим, позволяющий машине плавать.

Стоить BYD Yangwang будет от 800 000 до 1 500 000 юаней или от 8,2 млн до 15,4 млн рублей.

Новый кроссовер Haval Cool Dog — начались продажи в России.

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Фото: BYD