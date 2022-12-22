Новый кроссовер Haval Cool Dog — начались продажи в России — журнал За рулем

Новый кроссовер Haval Cool Dog — начались продажи в России

Новинка значительно дешевле, чем выпускающийся в нашей стране Haval Dargo.

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Дилеры не стали дожидаться официальных поставок в Россию Haval Cool Dog и привезли кроссовер Haval Cool Dog сами — по схеме параллельного импорта.

Модель является новинкой этого года и поступила в продажу в Китае всего несколько месяцев назад — в августе.

У машины, несмотря на брутальную внешность, нет рамы. Она построена на платформе L.E.M.O.N. Эта модульная платформа лежит в основе и знакомого нам Haval Jolion.

Новый кроссовер Haval Cool Dog — начались продажи в России

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Размеры Haval Cool Dog следующие: длина — 4520 мм (чуть меньше, чем у Kia Sportage), ширина — 1875 мм, высота — 1745 мм, а колесная база составляет 2710 мм.

Новый кроссовер Haval Cool Dog — начались продажи в России

Все переднеприводные версии кроссовера оснащаются турбированным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 150 л.с. У полноприводных Cool Dog мощность мотора увеличена до 184 л.с. В качестве трансмиссии выступает исключительно 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Новый кроссовер Haval Cool Dog — начались продажи в России

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Что касается цен, то, как пишет РГ, они начинаются от 2,5 млн рублей (стоимость старшего брата Haval Dargo составляет от 3 млн рублей). Кстати, в Китае новинка продается по цене от 123,8 тысяч юаней, или от 1,22 млн рублей.

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Фото: Haval

Новый кроссовер Haval Cool Dog — начались продажи в России

Новинка значительно дешевле, чем выпускающийся в нашей стране Haval Dargo.

Новый кроссовер Haval Cool Dog — начались продажи в России — фото 1379324Новый кроссовер Haval Cool Dog — начались продажи в России — фото 1379321Новый кроссовер Haval Cool Dog — начались продажи в России — фото 1379322Новый кроссовер Haval Cool Dog — начались продажи в России
Новый кроссовер Haval Cool Dog — начались продажи в России

Новинка значительно дешевле, чем выпускающийся в нашей стране Haval Dargo.

Новый кроссовер Haval Cool Dog — начались продажи в России — фото 1379322Новый кроссовер Haval Cool Dog — начались продажи в России — фото 1379321Новый кроссовер Haval Cool Dog — начались продажи в России — фото 1379324Новый кроссовер Haval Cool Dog — начались продажи в России
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