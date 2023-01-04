Было бы неплохо, если бы коллекционные модельки автомобилей имели настоящие двигатели и могли ездить. Вы удивитесь, но есть компания, которая выпускает крошечные двигатели внутреннего сгорания.
Toyan, так называется компания, изготавливает и продает масштабные двигатели, которые могут поставляться как в собранном, так и в разобранном виде. Один из них недавно получил турбину. Работает мотор как надо и даже издает характерный звук турбодвигателя.
Девятиминутный ролик начинается с установки нагнетателя. Затем устанавливается ремень ГРМ. Это не так сложно, как на настоящем моторе, но работа очень даже кропотливая, учитывая количество роликов и валов, которые необходимо соединить. Далее следует проверка меток — и двигатель готов к первому пуску.
Пуск с первого раза не удается — кнопка пуска заедает, а стартер сгорает. Затем двигатель, наконец, начинает работать, но что-то не так с топливно-воздушной смесью, и V8 «спотыкается» на полном газу. При этом мотор стабильно работает на холостом ходу, но необходимы корректировки подачи топлива и зажигания.
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Фото, видео: YouTube