Вы не поверите, как мало стоит этот кроссовер

Китайские кроссоверы Jetour появились в продаже — цены приятно удивили.

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Кроссоверы Jetour X70 Plus завозятся в Россию по схеме параллельного импорта. Цена на них столь заманчива, что найти их можно в автосалонах многих городов — дилеры уверены в спросе на эти автомобили. И вот почему.

Машины завозятся в максимальной комплектации. Список оборудования обширен, а судить об уровне оснащения можно по таким вещам, как подогрев сидений, цифровая приборная панель и большой тачскрин мультимедийной системы, кожаный салон, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки.

Кроме того, есть система камер кругового обзора, панорамный люк в крыше, полка с беспроводной зарядкой для смартфонов и многое другое.

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Под капотом установлен 156-сильный бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра. Мощность через автоматическую коробку передается только на передние колеса.

Стоит такой автомобиль 2,1 млн рублей, а купить его можно в Санкт-Петербурге, Московской и Ростовской областях, а также в Приморском крае.

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Фото: Jetour