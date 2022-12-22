Вы не поверите, как мало стоит этот кроссовер

Кроссоверы Jetour X70 Plus завозятся в Россию по схеме параллельного импорта. Цена на них столь заманчива, что найти их можно в автосалонах многих городов — дилеры уверены в спросе на эти автомобили. И вот почему.
Машины завозятся в максимальной комплектации. Список оборудования обширен, а судить об уровне оснащения можно по таким вещам, как подогрев сидений, цифровая приборная панель и большой тачскрин мультимедийной системы, кожаный салон, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки.
Кроме того, есть система камер кругового обзора, панорамный люк в крыше, полка с беспроводной зарядкой для смартфонов и многое другое.
Под капотом установлен 156-сильный бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра. Мощность через автоматическую коробку передается только на передние колеса.
Стоит такой автомобиль 2,1 млн рублей, а купить его можно в Санкт-Петербурге, Московской и Ростовской областях, а также в Приморском крае.
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Фото: Jetour