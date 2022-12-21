Вьетнамские кроссоверы VinFast — сколько они стоят — журнал За рулем

Вьетнамские кроссоверы VinFast — сколько они стоят

Вопреки ожиданиям, это не бюджетные машины, но цена на них сопоставима с российским ценником на Toyota RAV4.

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Первые серийные VinFast VF 8 прибыли в залив Сан-Франциско. Партия состоит из 999 электромобилей, которые были отправлены на корабле из Вьетнама в прошлом месяце.

В минимальной комплектации Eco кроссовер оснащен аккумуляторной батареей емкостью 87,7 кВт·ч, которая питает два двигателя на передней и задней оси. Мощность такого кроссовера составляет 353 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,8 секунды.

Вьетнамские кроссоверы VinFast — сколько они стоят

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В комплектации Plus кроссовер имеет мощность 408 л.с. и 619 Нм, что сокращает время разгона до 5,3 секунды.

Вьетнамские кроссоверы VinFast — сколько они стоят

Несмотря на большую мощность, батарей электрокроссоверу хватает на 470 км пробега от зарядки до зарядки.

Вьетнамские кроссоверы VinFast — сколько они стоят

Машины VinFast оснащаются голосовым помощником, 15,6-дюймовым тачскрином информационно-развлекательной системы и современными системами помощи водителю. Это, например, адаптивный круиз-контроль, помощь при движении по шоссе и в пробках, система удержания в полосе движения, система мониторинга слепых зон и система автоматического экстренного торможения.

Вьетнамские кроссоверы VinFast — сколько они стоятКорабль с кроссоверами VinFast VF 8 заходит в залив Сан-Франциско
Корабль с кроссоверами VinFast VF 8 заходит в залив Сан-Франциско

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VinFast продолжает корректировать цены. Изначально планировалось, что в США вьетнамские кроссоверы будут продаваться по цене от 57 тысяч долларов (3,78 млн рублей). Но теперь стоимость увеличилась до 59 тысяч (3,9 млн рублей). Кроме того, ранее можно было получить скидку на машину при оформлении подписки на батареи (169 долларов в месяц, или 11,2 тыс. рублей), но эту возможность, кажется, отменили вовсе.

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Фото: VinFast

Вьетнамские кроссоверы VinFast — сколько они стоят

Вопреки ожиданиям, это не бюджетные машины, но цена на них сопоставима с российским ценником на Toyota RAV4.

Вьетнамские кроссоверы VinFast — сколько они стоят — фото 1379045Вьетнамские кроссоверы VinFast — сколько они стоят — фото 1379044Вьетнамские кроссоверы VinFast — сколько они стоят — фото 1379047Вьетнамские кроссоверы VinFast — сколько они стоят — фото 1379046Вьетнамские кроссоверы VinFast — сколько они стоят
Вьетнамские кроссоверы VinFast — сколько они стоят

Вопреки ожиданиям, это не бюджетные машины, но цена на них сопоставима с российским ценником на Toyota RAV4.

Вьетнамские кроссоверы VinFast — сколько они стоят — фото 1379046Вьетнамские кроссоверы VinFast — сколько они стоят — фото 1379045Вьетнамские кроссоверы VinFast — сколько они стоят — фото 1379044Вьетнамские кроссоверы VinFast — сколько они стоят — фото 1379047Вьетнамские кроссоверы VinFast — сколько они стоят
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