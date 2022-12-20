Zotye возвращается с кроссовером T300 за 640 тысяч — журнал За рулем

Zotye возвращается с кроссовером T300 за 640 тысяч

Китайская компания разработала версию модели для экспорта в другие страны.

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Несколько дней назад компания Zotye, возобновившая выпуск автомобилей в Китае, подписала «Эксклюзивное соглашение о распространении и обслуживании» с Luxe International — Luxe стала эксклюзивным экспортером машин марки.

Соглашение касается кроссовера Zotye T300, стоимость которого составляет 69 200 юаней или 640 тысяч рублей. Это гарантирует сбыт для предприятия.

Zotye возвращается с кроссовером T300 за 640 тысяч

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Для экспорта собирается особая версия кроссовера Zotye T300. Надо отметить, что на внутренний рынок страны идет более простой кроссовер, цена которого составляет от 59 800 юаней или 550 тысяч рублей.

Zotye возвращается с кроссовером T300 за 640 тысяч

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Кроссовер оснащается 1,5-литровым безнаддувным четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 112 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом 143 Нм.

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Фото: Zotye

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