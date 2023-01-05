Чистка машины сухим льдом? Есть и такое — видео — журнал За рулем

Чистка машины сухим льдом? Есть и такое — видео

Это очень щадящая, но эффективная процедура. В итоге автомобиль выглядит безупречно.

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Естественно, чистка сухим льдом — не из дешевых. Поэтому к ней прибегают только владельцы роскошных автомобилей. Например, хозяин этого Rolls-Royce Corniche.

Видео начинается с очистки деталей под днищем. Владелец хочет, чтобы на машине не осталось и следа патины. Чистятся даже выхлопные трубы и глушители, хотя обычно их состояние никого не волнует.

После мойки Corniche проходит процедуру коррекции краски. Полировка придает темно-синему цвету блеск и глубину, и автомобиль снова выглядит совершенно новым.

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Салон Rolls-Royce отделан полированным деревянным шпоном и высококачественной кожей. Чистка обивки занимает большую часть видео. Вся желтизна исчезает, и салон становится белоснежным.

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Далее очередь за моторным отсеком. Процесс чистки иначе как залипательным не назовешь.

К слову, этот Rolls-Royce Corniche выпускался только с 2000 по 2002 годы. Он оснащен 6,75-литровым двигателем V8 с турбонаддувом мощностью 329 л.с. и 738 Нм, которые передаются на задние колеса через 4-ступенчатый автомат.

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Фото, видео: YouTube

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