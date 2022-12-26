Lada е-Largus: первые данные и видео

АВТОВАЗ показал прототип, объявил о начале цикла испытаний и сроках начала выпуска автомобиля.

В Ижевске состоялась презентация прототипа электромобиля Lada e-Largus. Модель главе Республики Удмуртия Александру Бречалову представил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

E-Largus — самый локализованный российский электромобиль, опытное производство которого начнется на заводе «Lada Ижевск» в конце 2023 года.

Электрокар будут выпускать как в пассажирской версии, так и в версии коммерческого фургона. В отличие от всех новых проектов крупноузловой сборки, представленных в России в последние месяцы, доля использования комплектующих от российских поставщиков на начало производства составит минимум 50% (или 3600 баллов).



Прототипы e-Largus в настоящее время проходят цикл дорожных и лабораторных испытаний.

Об автомобиле

На универсалы устанавливается синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт. Литий-ионные батареи расположены в моторном отсеке и зоне, где ранее располагался бензобак, что позволяет понизить центр тяжести для устойчивости электромобиля и полностью сохранить полезный объем салона и багажника (560 л в пятиместном исполнении).

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На панели приборов e-Largus предусмотрена цифровая комбинация, позволяющая контролировать все системы электромобиля, уровень заряда и запас хода, который составит не менее 400 км при водителе и 100 кг полезной нагрузки (по методике NEDC). Общая грузоподъемность автомобиля составляет 430 кг. Настройки силового агрегата обеспечивают максимальную скорость в 145 км/ч (ограничено электроникой), а также динамичный разгон (менее 10 сек до 100 км/ч).

Представляя прототип e-Largus, президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов отметил, что новая машина позволит достичь загрузки автозавода «Lada Ижевск», развития российских инженерных компетенций и выпустить по-настоящему российский электромобиль.

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Источник: АВТОВАЗ



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