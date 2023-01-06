В РФ привезли много новых моделей и одну новую проблему — журнал За рулем

В РФ привезли много новых моделей и одну новую проблему

Речь об электромобилях, которых становиться все больше. Главный вопрос — куда девать старые тяговые батареи?

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Многие компании и инвесторы торопятся занять нишу переработки аккумуляторов для электрокаров, но может пройти несколько десятилетий, прежде чем появится достаточное количество использованных литий-ионных аккумуляторов, чтобы этот бизнес начал приносить прибыль.

Ведь пока все электромобили относительно новые, а аккумуляторы в них могут проработать от 15 до 20 лет, прежде чем придут в негодность.

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Это ставит перерабатывающие предприятия в затруднительное положение. Им необходимо инвестировать в фабрики, оборудование и рабочих, иначе они рискуют уступить позиции конкурентам. Но если они инвестируют слишком быстро, у них могут закончиться деньги до того, как к ним прибудет достаточное количество стареющих аккумуляторов.

Компании должны выстроить схему, как найти, разобрать аккумуляторы, выделить для повторного использования ценные элементы, а ненужное — переработать. А поскольку аккумуляторы подвержены возгоранию, упакованы и изготовлены по-разному от модели к модели, их разборка может быть сложной и даже опасной. Стандартные конструкции могли бы помочь, но большинство производителей автомобилей и аккумуляторов этим не озабочены. Вместо этого они работают над разными подходами, соревнуясь в создании моделей, которые могут проезжать как можно дальше без подзарядки.

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А денег на строительство таких заводов требуется много: известно, что только инвестиции в канадское предприятие Li-Cycle составили 300 миллионов долларов.

Может пройти много времени, прежде чем переработка батарей станет процветающей отраслью. Конечно, заводы можно дозагрузить старыми аккумуляторами от смартфонов, ноутбуков и другой электроники, содержащей литий-ионные батареи, но эту «мелочь» довольно сложно собрать.

Источник: The New York Times

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС и «За рулем»

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