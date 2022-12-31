Отличный совет для подарка автомобилисту — журнал За рулем

Отличный совет для подарка автомобилисту

Не кладите под елку то, что не хотели бы получить сами.

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Приятно увидеть под новогодним деревом что-то стоящее и желанное, куда хуже прочитать типографский стишок в типовой открытке или получить безделушку. Чтобы порадовать автомобилиста, нужно думать головой. Дельный совет дал эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

Лучше подарить нечто полезное или хотя бы красивое. Не стоит тратить половину зарплаты, можно даже купить набор тряпок, которые всегда пригодятся, да и выглядят очень даже солидно.

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Если ищите, скорее, символический, чем дорогой подарок, то для автомобилиста подойдет:

  • Увлажняющие салфетки — всегда пригодятся в машине, чтобы протереть руки или навести порядок в салоне;
  • Баклажка с омывайкой;
  • Флакончик с автохимией общего применения (например, вытеснитель воды из топливного бака) — выбор поистине велик.

Среди более дорогих вариантов:

  • Пусковые провода для прикуривания;
  • Набор автомобилиста со всем необходимым (знак аварийной остановки, аптечка, буксировочный трос);
  • Цепи или браслеты на колеса — этот девайс выручит, если застряли в снегу.

Такие вещи точно поднимут настроение автовладельцу.

Фото: Анастасия Триббиани/Pexels

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