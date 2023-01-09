Водитель отсудил у дорожников 260 тыс. рублей за пробитые колеса

ГИБДД выявила повреждение дорожного полотна, а организация, обслуживающая этот участок дороги, обвинила в ДТП самого автовладельца.

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Владелец Volkswagen Touareg ехал на принадлежащем ему автомобиле по дороге Арти — Михайловск. Неожиданно машина попала в выбоину и получила повреждения правых переднего и заднего колес.

Сотрудники ГИБДД составили на месте аварии акт выявленных недостатков дорожного полотна, определив размер выбоины в 103 х 278 х 15 см.

За содержание дорожного полотна в месте ДТП отвечало ООО «Жасмин».

Эксперты оценили ущерб в 231 399 рублей, и автовладелец подал иск на организацию в Ленинский районный суд Екатеринбурга. В исковое заявление, кроме суммы ущерба, автовладелец также включил судебные расходы, расходы на диагностику, оплату услуг представителя, постовые расходы и госпошлину.

Суд взыскал ущерб в полном объеме — 231 399 рублей, а также судебные расходы, и только снизил сумму на оплату услуг представителя — с 30 тысяч до 15 тысяч рублей.

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В «Жасмине» попытались обжаловать постановление районного суда в Свердловском областном суде, утверждая, что истец допустил нарушения правил дорожного движения и поэтому не смог вовремя затормозить перед выбоиной. Однако и там согласились с выводом суда первой инстанции о наличии «прямой причинно-следственной связи между невыполнением со стороны ответчика обязательств по содержанию дорожного полотна в надлежащем состоянии и причиненным истцу ущербом».

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В итоге дорожников обязали выплатить пострадавшему автовладельцу 262 054 рубля.

Источник: Свердловский областной суд



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