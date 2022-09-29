Ловушка с гигантским штрафом для пользователей каршеринга

Водитель нарушил условия договора, в котором была четко указана сумма штрафа, но суд решил, что она чрезмерная, и вот почему.

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В 2020 году Алексей Костов зарегистрировался в сервисе Яндекс Драйв и заключил договор аренды автомобиля Audi. В договоре было указано, что арендатор не может распоряжаться машиной и передавать кому-то управление ею. Также уточнялось, что если он дает свою учетную запись третьим лицам, то отвечает за их действия как за свои, да еще выплачивает компании штраф 150 000 рублей. Однако позже в суде Костов заявил, что все 100 страниц договора он осилить не смог и до этого пункта не дошел, пишет «Право.ру».

Мужчина дал свой пароль и логин от приложения сыну Лаврентию (водительские права у парня были), и того через некоторое время привлекли к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП за то, что не уступил дорогу пешеходу.

Поскольку арендатор формально нарушил договор, с карты Костова списали штраф 150 000 руб. Он обратился в «Яндекс Драйв» с просьбой снизить сумму до 10 тыс. рублей, так как вреда иномарке не причинили. Компания обсуждать это не стала, и он обратился в суд.

Мнения судов

Октябрьский районный суд Кирова счел списанную с Костова сумму несоразмерной, применил ст. 333 ГК об уменьшении неустойки и снизил ее размер до 50 000 руб, обязав Яндекс Драйв вернуть ему 100 000 руб., а также заплатить потребительский штраф за отказ договариваться с истцом о снижении размера штрафа. Поскольку Яндекс Драйв возражал, дело пошло дальше по инстанциям.

Кировский областной суд оставил решение в силе, но отменил взыскание штрафа с Яндекс Драйва, посчитав его необоснованным. 6-й Кассационный суд с этим решением согласился, оставив в силе штраф в 50 тыс. рублей для нарушителя договора.

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Яндекс Драйв обжаловал выводы судов в Верховном суде, указав, что в законе нет положений, ограничивающих размер неустойки. Такая сумма штрафа была установлена из-за большой общественной опасности таких действий. Ведь недобросовестный водитель может передать управление человеку, который вообще не имеет прав, что приведет к плачевным последствиям. Высокий штраф предостерегает арендатора от такого поступка. Кроме того, истец привязал к аккаунту свою банковскую карту. Когда он нарушил договор, то не открепил ее, хотя пока стороны вели переписку у него было время это сделать. Тем самым, посчитали в Яндекс Драйве, он выразил согласие с размером штрафа.

Что сказал Верховный суд

ВС обратил внимание, что, например, за передачу управления авто любому третьему лицу арендатор по договору выплачивает штраф 50 000 руб., и поинтересовался, чем передача учетной записи опаснее, чем передача управления автомобилем? В компании ответили, что передача управления происходит, когда пользователь сам находится в машине, а передача аккаунта — когда он, не выходя из дома, передает пароль другому человеку. В таких случаях при ДТП третьи лица, которые сидели за рулем, покидают место происшествия.

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А еще привели данные статистики: чаще всего ДТП случаются именно при передаче аккаунта третьим лицам. ВС также уточнил, допускает ли компания снижение размера штрафа? Ответ был утвердительным, но в данном случае его не снизили, посчитав, что сумма предлагаемого штрафа несоразмерна деянию, на практике обычно снижали до 100 тыс. рублей.

В итоге Верховный суд отменил акты Кировского областного суда и 6-го КСОЮ и направила дело на новое рассмотрение в апелляцию.