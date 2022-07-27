Стало известно, при какой сумме долга можно лишиться автомобиля

Конфисковать машину могут судебные приставы, если игнорировать оплату штрафов.

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О том, какое количество штрафов может стать критичным, можно судить по практике. В УФССП России по Приморскому краю рассказали о ситуации, когда приставам пришлось прибегнуть к конфискации личного автомобиля должника.

Мужчина регулярно нарушал правила дорожного движения, но не считал нужным оплачивать штрафы. В результате у него накопилось 48 просроченных квитанций. Общая сумма долга составила 130 тысяч рублей.

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На просьбы судебных приставов погасить задолженность добровольно житель Уссурийска не реагировал. Чтобы ускорить процесс, в службе приняли решение наложить арест на имущество должника, а именно на грузовик Isuzu Giga 2002 года выпуска.

Автомобиль арестовали, но оставили на ответственное хранение собственнику. Мужчине разъяснили, что в случае неуплаты долга машину выставят на реализацию. Не желая расставаться со своим грузовиком, житель края погасил долг в полном объеме.

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