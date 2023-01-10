Электромобиль с рук? Вот в чем подвох

Подержанный Nissan Leaf можно купить всего за полмиллиона, но стоит ли тратить на 10-летний электромобиль такие деньги?

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Nissan Leaf выпускается с 2010 года и сегодня стоит от 450 тысяч рублей. Когда он был новым, производитель обещал, что запаса электричества в его батарее хватит 109-сильному двигателю на 175 км. Спустя 10–13 лет эксплуатации это уже не соответствует действительности.

Журналисты TopSpeed решили провести эксперимент и посмотреть, на что способен Nissan Leaf 2012 года с пробегом 115 тысяч км (71 500 миль).

Проверка показала, что полной зарядки автомобилю в идеальных условиях (не холодно и не жарко) хватает максимум на 106 км. В реальных же условиях запас хода оказался еще меньше.

Во время испытаний на улице стоял легкий 3-градусный мороз, и электроника машины обещала, что полного заряда в таких условиях хватит на 42 мили (67 км). Этого вполне достаточно большинству людей для поездок на работу или в магазин и обратно. Но с началом теста начался стремительный перерасчет.

На максимальной скорости 159 км/ч, после того как машина проехала 4,9 км, компьютер показал, что заряда хватит уже на 39 км. Проехав всего 7,4 км, электромобиль пересмотрел свои обещания и заявил, что осилит еще 4,8 км пути. Еще через 600 метров в батареях осталось запаса на одну милю, или 1,61 км. Но все оказалось не так плохо.

Вместо того чтобы остановиться, Leaf начал постепенно терять скорость — с 156 км/ч до 153, 151 км/ч и так далее. Журналисты при этом решили включить некоторые функции, чтобы прикончить запас энергии в батарее побыстрее — аварийку, дворники, фары, подогревы кресел и многие другие.

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Пройдя в итоге 27 км, автомобиль все еще ехал со скоростью 150 км/ч. На отметке 32,6 км появилось сообщение, что «Мощность двигателя ограничена», и машина стала стремительно замедляться.

В итоге на полной скорости заряда батареи 10-летнему Nissan Leaf хватило на то, чтобы проехать 34,7 км. Для забавного сравнения, двигатель Bugatti может осушить полный бак топлива примерно за 12 минут езды на максимальной скорости.

Кстати, очень хороший параметр для определения возможностей электромобилей — на сколько километров хватит полного заряда, если ехать на максимальной скорости.

Toyota показала новинку для настоящих мужчин — машина имеет раму и построена на базе Toyota Hilux. То есть это не электромобиль.

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Фото: Nissan

Видео: YouTube