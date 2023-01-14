Заряжать машины во время движения сможет сама дорога

Инженеры уже разработали такую технологию, хотя к ней есть вопросы.

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С зарядкой электромобилей до сих пор есть проблемы, и своеобразно их попытались решить в университете Фридриха-Александра Эрлангена-Нюрнберга (Германия).

Ученые утверждают, что благодаря их решению не нужно будет искать зарядную станцию, бояться разряженной батареи: электрифицированная дорога позволяет заряжать электромобили прямо во время движения.

С 2025 года в Баварии (Германия) запускают пилотный проект такой дороги, на эти цели уже выделили около 8 млн евро.

Электрифицированную дорогу испытают сами автомобилисты на одном километре автомагистрали в Северной Баварии. В поверхностный слой дороги вмурованы индукционные катушки подзаряда батарей электромобилей.

Когда автомобиль едет или стоит на такой дороге, он подзаряжается, подобно смартфону на беспроводной зарядке.

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Таким образом можно заряжать как коммерческий транспорт, так и легковые автомобили. В теории все выглядит неплохо, но возникает ряд вопросов. Во сколько обойдется километр такой дороги? Быстро такое покрытие машину не зарядит, одним километром тут не обойдешься, необходимы десятки км такой трассы. Кроме того, дороги быстро изнашиваются, замена этого «умного» слоя с вмонтированными в него катушками тоже встанет в копеечку.

Очевидно, что пока такие дороги выйдут «золотыми», но наверняка инженеры в скором времени предложат новое, более дешевое решение проблемы.

Источник: auto-medienportal.net

Фото: Unsplash и Autoren-Union Mobilität/Electreon

