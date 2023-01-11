Suzuki готовит новый компактный кроссовер — журнал За рулем

Suzuki готовит новый компактный кроссовер

Пока представили только концепт, серийный автомобиль появится через два года.

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На открывшейся в Нью-Дели (Индия) выставке AutoExpo-2023 компания Suzuki показала концепт компактного кроссовера eVX. Это первый электромобиль, представленный компанией Suzuki.

Его габариты (длина, ширина, высота) составляют 4300 x 1800 x 1600 мм соответственно. Таким образом, новый кроссовер немного длиннее и выше Витары.

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Suzuki готовит новый компактный кроссовер

Полноприводный eVX оснащен электрической силовой установкой, емкость тяговой батареи — 60 кВт.ч, запас хода на полном заряде — 550 км.

Автопроизводитель пока не готов раскрывать все подробности, связанные с концептуальным автомобилем, но заявляет, что он сочетает в себе «сильную ДНК 4x4» Suzuki с преимуществами современных электромобилей. Автомобиль имеет форму компактного кроссовера с мгновенно узнаваемой передней частью, короткими свесами и «мускулистыми» колесными арками.

Suzuki готовит новый компактный кроссовер

Известно, что недавно Suzuki подписала соглашение с канадской компанией Inmotive о совместной разработке двухступенчатой коробки передач, которая будет использоваться в будущих электромобилях Suzuki.

Цель совместных усилий — увеличить запас хода электромобиля за счет повышения эффективности, обеспечиваемой трансмиссией. Будет ли эта новая коробка передач EV внедрена в серийную версию eVX, пока не известно.

Источник: Motor1

Фото: Suzuki

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