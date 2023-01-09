«Почти» Porsche: в Россию привезли необычный лифтбек

В Поднебесной модель Zeekr 001 появилась в 2021 году, а в Европу лифтбеки начали поставлять в 2022-м, и за год удалось продать свыше 2 тыс. машин.
Теперь электрический лифтбек доступен и у нас, хотя официально в России он и не представлен. Ценник немаленький: например, на сайте elcars-club автомобиль 2022 года выпуска предлагают под заказ от 5 620 000 до 6 130 000 рублей.
Электрокар Zeekr 001 внешне напоминает Porsche Panamera и выпускается с задним и полным приводом.
Габариты 001 составляют 4970х1999х1560 мм при колесной базе 3005 мм. В заднеприводном лифтбеке установлен электродвигатель мощностью 272 л. с., а в полноприводной версии — два электромотора, которые в сумме дают 544 л.с. Запас хода электрокара — от 536 до 732 км (в зависимости от версии).
До «сотни» автомобиль разгоняется за 3,8 секунд, а его максимальная скорость — 200 км/ч.
Отметим, что компания Zeekr является структурным подразделением Geely и выпускает только электромобили со спортивной направленностью. Сейчас производитель работает над обновлением модели, она получит новую силовую установку, которая должна увеличить запас хода на одной зарядке до 1000 км.
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Источник: Car.ru и elcars-club.ru
Фото: Zeekr и car.autohome.com.cn
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