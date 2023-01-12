Внедорожник Suzuki Jimny стал пятидверным: где его будут продавать — журнал За рулем

Внедорожник Suzuki Jimny стал пятидверным: где его будут продавать

По сравнению с трехдверной малюткой он «подрос» в длину и ширину.

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Дочерняя компания Suzuki Motor Corporation в Индии, Maruti Suzuki India Limited, объявила о запуске в производство совершенно нового 5-дверного Jimny.

Выпускать авто будут на индийском заводе Maruti Suzuki, продавать — на внутреннем рынке и экспортировать в другие страны, включая Африку и Латинскую Америку.

Внедорожник Suzuki Jimny стал пятидверным: где его будут продавать

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В пятидверном исполнении габаритная длина Jimny выросла на полметра в сравнении с трехдверным, до 3985 мм. Колесная база увеличилась на 340 мм. По агрегатам изменений не произошло: пятидверный Jimny оснащается бензиновым мотором 1,5 л, который работает в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией либо 4-ступенчатым автоматом.

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Источник: Suzuki

Фото: Suzuki

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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

Suzuki 2011 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В комментарии

Недостатки:

В комментарии

Комментарий:

Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с  бака. Если качать колеса по табличке на двери — стошнит межд...

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