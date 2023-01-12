Внедорожник Suzuki Jimny стал пятидверным: где его будут продавать

Дочерняя компания Suzuki Motor Corporation в Индии, Maruti Suzuki India Limited, объявила о запуске в производство совершенно нового 5-дверного Jimny.
Выпускать авто будут на индийском заводе Maruti Suzuki, продавать — на внутреннем рынке и экспортировать в другие страны, включая Африку и Латинскую Америку.
В пятидверном исполнении габаритная длина Jimny выросла на полметра в сравнении с трехдверным, до 3985 мм. Колесная база увеличилась на 340 мм. По агрегатам изменений не произошло: пятидверный Jimny оснащается бензиновым мотором 1,5 л, который работает в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией либо 4-ступенчатым автоматом.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
Источник: Suzuki
Фото: Suzuki