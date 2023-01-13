Подсчитано, сколько в России владельцев автомобилей Evolute

По итогу 4-го квартала 2022 года в России было приобретено 452 электромобиля бренда, из них уже поставлено на регистрационный учет 252 Эволюта. Большинство сделок состоялось при поддержке программы госсубсидирования Минпромторга. Субсидия на каждый автомобиль составила 925 000 рублей.
Завод компании «Моторинвест» в Липецкой области начал работу в конце сентября 2022 года, и уже по итогу 4-го квартала 2022 года объем производства составил более 1700 электрокаров.
Сейчас предприятие производит две модели — седан Evolute i-PRO и кроссовер i-JOY. Продажи седана Evolute i-PRO начались в октябре 2022 года, через месяц после официального открытия производства, а кроссовера Evolute i-JOY — в ноябре 2022 года.
Новинки этого года
Их будет три. Во втором квартале 2023 года компания начнет выпуск электрокроссовера Evolute i-JET, электроминивена Evolute i-VAN и еще одного «тайного» кроссовера, информацию о котором компания обещает раскрыть в ближайшее время.
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На данный момент электромобили Evolute доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Краснодаре, Симферополе, Сочи и Ростове-на-Дону. Дилерская сеть продолжает расширяться.
- Кто покупает такие автомобили — ответ тут.
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Источник: Evolute
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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