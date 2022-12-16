Evolute только что продал крупную партию электромобилей — кто их купил? — журнал За рулем

Evolute только что продал крупную партию электромобилей - кто их купил?

К концу года российский бренд готов серьезно укрепить позиции на растущем рынке «электричек».

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Партию из 67 седанов i-Pro и 28 кроссоверов i-Joy приобрел сервис каршеринга Green Crab из Приморья, сообщила пресс-служба производителя, липецкого завода «Моторинвест». Машины будут доступны для клиентов во Владивостоке и пригороде.

Машины были проданы по госпрограмме, поэтому субсидия на каждую составила 925 000 рублей.

Автомобили были торжественно переданы заказчику на территории дилера Авилон. Напомним, i-Pro и i-Joy — это электромобили DongFeng, собранные в России по лицензии крупноузловым методом. Без субсидии машины стоят, соответственно, 3 и 3,5 млн рублей.

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Еще в ноябре Evolute i-Pro стал лидером российского рынка электромобилей, опередив по продажам Volkswagen ID.4. Всего в прошлом месяце россияне купили 380 электромобилей, сообщал Автостат. В рейтинге марок лидировала Tesla — 84 купленных экземпляра, но Evolute отставал совсем ненамного — 79 машин.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Интерфакс

Фото: https://t.me/evolute_electrocars

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