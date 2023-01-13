Honda представила байки за 60 000 рублей

Это первые три модели нового бренда Хонды, получившего название Honda e:.

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Honda e: представила три новинки — Cub e:, Dax e: и ZOOMER e:. Их стоимость в Китае составляет 5999 юаней (первые две модели) и 6099 юаней (за Зумер).

То есть в российской валюте их стоимость составляет на сегодняшний день 59 990 и 60 990 рублей соответственно.

Эти три модели — только начало. К 2025 году Honda планирует выпустить более 10 электрических байков и продавать их по всему миру.

Honda Cub e: имеет классический дизайн Super Cub, благодаря чему выглядит более портативным и авангардным. Что касается комплектации, байк оснащен 17-дюймовыми колесами и жидкокристаллической панелью приборов. Запас хода электроскутера составляет более 65 километров.

Dax e: продолжает язык дизайна классической модели серии Dax «Dachshund Dog», но в целом выглядит очень модно. Он оснащен моторами Bosch, устойчив к влаге и годится для езды в дождь, а запас хода на одной зарядке составляет более 80 километров.

ZOOMER e: имеет самый сложный дизайн (очень похожий на дизайн прежнего Зумера). Кроме того, у него две светодиодные фары, вездеходные шины, передние и задние двойные дисковые тормоза, настраиваемый задний амортизатор, есть Bluetooth, Smartkey, круиз-контроль и ряд других функций. Запас же хода составляет более 90 км.

Кроссоверы перестанут выпускать — уже скоро: этот тип кузова, как оказалось, имеет один очень важный минус.

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Фото: Honda