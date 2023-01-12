Этот тип кузова, как оказалось, имеет один очень важный минус.

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По словам исполнительного директора Citroen Винсента Кобе, пик популярности кроссоверов уже пройден. Их выпускают все реже, а в скором времени на рынке останутся лишь единичные модели. То есть кончина кроссоверов неизбежна: «С миром кроссоверов покончено», — утверждает Кобе.

Последние несколько лет на кроссоверы приходилось 50% всех выпускаемых новинок. Появлялись даже кросс-седаны, которые «называют кроссоверами только потому, что они немного выше».

По словам Винсента Кобе, одной из основных причин, по которым мировой автопром переключится с выпуска кроссоверов на производство более приземистых автомобилей, является аэродинамика.

«На электромобиле, если его аэродинамические характеристики плохие, потеря запаса хода будет огромной. Вы можете потерять 50 километров только из-за аэродинамики. Разница запаса хода кроссовера и седана может составлять 60/70/80 километров», — отметил Винсент Кобе.

Чтобы обеспечить кроссоверу приличный запас хода на одной зарядке, на него устанавливают увеличенную батарею, как в случае с BMW iX. У более обтекаемого и легкого i4 батарея гораздо меньше, а запасы хода у машин сопоставимы.

«Начнется ограничение веса и размеров батарей либо с помощью налогов, либо с помощью других стимулов, либо с помощью законов, либо с помощью осуждения», — предупредил Кобе.

Кстати, Франция уже собирается перейти на налогообложение транспортных средств по их весу.

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«В 1970-х машина весила 700 кг. Сегодня средний автомобиль весит 1300 кг. Завтра средний автомобиль будет весить две тонны. Таким образом, мы используем в три раза больше ресурсов для предоставления той же услуги, просто чтобы быть „зелеными“», — отметил в интервью AutoExpress Винсента Кобе.

По его словам, следует уделять больше внимания технологиям зарядки электромобилей во время движения, планированию маршрутов и, конечно же, весу и аэродинамике транспортных средств.

Обновленный Geely Emgrand L — первые фото (автомобиль оснащается двигателем Volvo).

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Фото: Alex Meier / Unsplash