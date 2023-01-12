Фотографии седана Geely Emgrand L Raytheon Hi·P были опубликованы в каталоге деклараций Министерства промышленности и информационных технологий Китая.
Внешность машины преобразилась, и автомобиль выглядит теперь более гармонично и привлекательно.
Вместо огромной решетки радиатора появился узкий воздухозаборник с логотипом посередине. Вместе с такими же узкими фарами он составляет единую линию.
Ниже фар расположены два воздухозаборника в С-образных рамках, а внизу бампера красуется серебристый дефлектор.
Сзади у седана прежние фонари, соединенные светодиодной полосой с надписью «Geely» на ней. Нижняя часть бампера украшена дефлектором.
Emgrand L Raytheon Hi P оснащается гибридной силовой установкой Raytheon Zhiqing с возможностью подзарядки от сети. Она состоит из четырехцилиндрового турбированного двигателя с 1,5TD и электромотора. Мощность ее составляет 181 л.с.
Официально Geely Emgrand L в Россию не поставляется и о планах ввозить его к нам по официальным каналам ничего не известно. Но ничто не мешает заказать автомобиль из Китая с поставкой по схеме параллельного импорта, как и Geely Emgrand 7.
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Фото: Autohome.com.cn