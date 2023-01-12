Автомобиль оснащается двигателем Volvo.

Материалы по теме Новый Chery Tiggo 9 — его салон будет странным

Фотографии седана Geely Emgrand L Raytheon Hi·P были опубликованы в каталоге деклараций Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Внешность машины преобразилась, и автомобиль выглядит теперь более гармонично и привлекательно.

Вместо огромной решетки радиатора появился узкий воздухозаборник с логотипом посередине. Вместе с такими же узкими фарами он составляет единую линию.

Ниже фар расположены два воздухозаборника в С-образных рамках, а внизу бампера красуется серебристый дефлектор.

Сзади у седана прежние фонари, соединенные светодиодной полосой с надписью «Geely» на ней. Нижняя часть бампера украшена дефлектором.

Материалы по теме Новый кроссовер Toyota — он больше, чем Land Cruiser

Emgrand L Raytheon Hi P оснащается гибридной силовой установкой Raytheon Zhiqing с возможностью подзарядки от сети. Она состоит из четырехцилиндрового турбированного двигателя с 1,5TD и электромотора. Мощность ее составляет 181 л.с.

Официально Geely Emgrand L в Россию не поставляется и о планах ввозить его к нам по официальным каналам ничего не известно. Но ничто не мешает заказать автомобиль из Китая с поставкой по схеме параллельного импорта, как и Geely Emgrand 7.

Фото: Autohome.com.cn