Обновленный Geely Emgrand L — первые фото — журнал За рулем

Обновленный Geely Emgrand L — первые фото

Автомобиль оснащается двигателем Volvo.

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Фотографии седана Geely Emgrand L Raytheon Hi·P были опубликованы в каталоге деклараций Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Внешность машины преобразилась, и автомобиль выглядит теперь более гармонично и привлекательно.

Вместо огромной решетки радиатора появился узкий воздухозаборник с логотипом посередине. Вместе с такими же узкими фарами он составляет единую линию.

Обновленный Geely Emgrand L — первые фото

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Ниже фар расположены два воздухозаборника в С-образных рамках, а внизу бампера красуется серебристый дефлектор.

Обновленный Geely Emgrand L — первые фото

Сзади у седана прежние фонари, соединенные светодиодной полосой с надписью «Geely» на ней. Нижняя часть бампера украшена дефлектором.

Обновленный Geely Emgrand L — первые фото

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Emgrand L Raytheon Hi P оснащается гибридной силовой установкой Raytheon Zhiqing с возможностью подзарядки от сети. Она состоит из четырехцилиндрового турбированного двигателя с 1,5TD и электромотора. Мощность ее составляет 181 л.с.

Официально Geely Emgrand L в Россию не поставляется и о планах ввозить его к нам по официальным каналам ничего не известно. Но ничто не мешает заказать автомобиль из Китая с поставкой по схеме параллельного импорта, как и Geely Emgrand 7.

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Фото: Autohome.com.cn

Обновленный Geely Emgrand L — первые фото

Автомобиль оснащается двигателем Volvo.

Обновленный Geely Emgrand L — первые фото — фото 1383591Обновленный Geely Emgrand L — первые фото — фото 1383590Обновленный Geely Emgrand L — первые фото — фото 1383592Обновленный Geely Emgrand L — первые фото
Обновленный Geely Emgrand L — первые фото

Автомобиль оснащается двигателем Volvo.

Обновленный Geely Emgrand L — первые фото — фото 1383591Обновленный Geely Emgrand L — первые фото — фото 1383590Обновленный Geely Emgrand L — первые фото — фото 1383592Обновленный Geely Emgrand L — первые фото
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