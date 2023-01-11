Почему не все Лады идут на продажу

На складах АВТОВАЗа скапливаются автомобили, которые не отправляются дилерам.

Материалы по теме Топящий машины брод в Англии закрыли. Конец забавным видео?

Автопроизводители до сих пор остаются заложниками дефицита запчастей и комплектующих. Нередко из-за этого приостанавливаются конвейеры. АВТОВАЗ же продолжает сборку автомобилей, несмотря на нехватку тех или иных деталей.

То же самое предприятие делало и в 2022 году. Практика выпуска некомплектных машин сохраняется и в 2023 году, рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Такая схема позволяет не останавливать конвейер и не отправлять сотрудников в отпуска. При этом с приходом недостающих запчастей автомобили снова направляются в цеха и доукомплектовываются. В условиях нестабильных поставок это единственный правильный способ сохранить не только производство, но и, насколько это возможно, оперативно насыщать рынок новыми автомобилями. После доукомплектации Лады проходят проверку и отгружаются дилерам.

Материалы по теме Новый Chery Tiggo 7 Pro Max — сколько он стоит в России

Так, в 2022 году АВТОВАЗ скопил на складах почти 10 тысяч некомплектных автомобилей. Но к концу года все необходимые запчасти были получены предприятием. Затем машины были ими доукомплектованы и отправлены на продажу.

Теперь складские запасы недоукомплектованных Лад снова копятся, пишут «Ведомости». Сколько их выпущено на сегодняшний день, Максим Соколов не уточнил. Как только недостающие детали поступят на завод, их установят на автомобили и отправят их дилерам.

Новый кроссовер Honda — первое фото. Это небольшой автомобиль, а значит недорогой. И появится он уже летом.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: АВТОВАЗ